تازہ تر ین
پاکستان

بےاختیار لوگوں سے مذاکرات کا فائدہ نہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بےاختیار لوگوں سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ تمام پارٹیوں کےلیے ایک جیسا لیول پلیئنگ فیلڈ مہیا کریں گے تو حالات بہتر ہوجائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ بےاختیار لوگوں سے مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں، میرے پاس لیڈر سے ملنے کے لیے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کی، چیف جسٹس کو خط لکھا، ہائیکورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی۔

اُن کا کہنا تھا کہ حکومت کے ہر وار کا توڑ میرے پاس ہے، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی لیکن ان کے پاس اختیار نہیں۔

سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ صرف بات کرنے جا رہا ہوں کبھی ایف آئی اے کبھی الیکشن کمیشن کا نوٹس آجاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے مجھے جلسے کے بعد طلب کرلیا، مریم نواز کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا، الیکشن کمیشن سب کو ایک نظرسے دیکھے۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ لاہور میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز وہاں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہے۔


اہم خبریں
قیدی ملنا نہیں چاہتا تو جیل حکام زبردستی نہیں ملوا سکتے ، سہیل آفریدی کے خط پر عظمیٰ بخاری کا جواب
بھارتی میڈیا نے تیجس حادثہ کا ذمہ دار امریکا کو ٹھہرا دیا
پہلے مدارس سے سائنسدان نکلتے تھے، اب اسٹیٹس کو آگیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ
سری لنکا اے کو 5 رنز سے شکست: پاکستان شاہینز رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی
نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کردیا
روس نے یوکرین سے جنگ بندی کیلئے ٹرمپ کے امن منصوبےکی حمایت کردی
ویتنام میں بارشوں نے تباہی مچادی، 2 لاکھ گھر ڈوب گئے، 55 افراد ہلاک، درجنوں ملبے تلے
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026: گروپس کی تفصیلات سمیت پاک بھارت ٹاکرے کی تاریخ اور وینیو سامنے آگیا
پنجاب کی فضائی آلودگی میں تاحال کوئی کمی نہ آسکی
فرانسیسی کمانڈر نے بھی پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارتی شکست کی تصدیق کردی
امریکا: 14 سالہ لڑکے سے جنسی تعلق پر خاتون کو 26 سال قید کی سزا
اپوزیشن لیڈر نوبیل انعام لینے گئیں تو مفرور تصور ہوں گی، وینزویلا
الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی پر وزیراعلیٰ کے پی کا پشاور ہائیکورٹ سے رجوع
چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل فرنچائزز کیلیے بڑے انعام کا اعلان
کتابیں اور یونیفارم مہنگی فروخت کرنے پر 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری
ایشیز: اسٹارک کی تباہ کن بولنگ، انگلینڈ 172 رنز پر ڈھیر





دلچسپ و عجیب
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
دنیا کے سب سے بڑے افرو ہیئر اسٹائل کا اعزاز امریکی خاتون کے نام
کھانے کے بغیر شادی کا دعوت نامہ وائرل
بھارت: بیوی کیساتھ ناجائز تعلق کا شبہ، شوہر نے کزن کو قتل کرکے لاش بوری میں بند کردی
ہوائی جہاز اپنے پیچھے یہ سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟
چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی
امریکا: دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر اسٹائل رکھنے والی خاتون
جنوبی کوریا: کیفے سے کافی چوری کرنیوالا طوطا پکڑا گیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain