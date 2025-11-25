تازہ تر ین
پاکستان

خواتین کی آواز، تحفظ اور خواب اہم ہیں: خاتونِ اوّل آصفہ بھٹو زرداری

اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاتونِ اوّل بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ خواتین کی آواز اہم ہے، ان کا تحفظ اور خواب اہم ہیں۔

یہ بات انہوں نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن پر جاری کیے گئے بیان میں کہی ہے۔

آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جہاں عورتیں خوف یا خاموشی کی زندگی گزاریں، وہ معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، ریاستِ پاکستان تمام خواتین اور بچیوں کی عزت، حقوق اور حفاظت کے لیے پُرعزم ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ سزا سے بچ جانے کی ثقافت کو ختم کرنا انصاف کے لیے ضروری ہے، متاثرہ خواتین کے لیے بہتر مدد اور ہر سطح پر جوابدہی کے لیے مزید سخت قوانین اور ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔

آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں تعصب کے مقابلے میں احترام، خاموشی کے مقابلے میں ہمت اور غفلت کے مقابلے میں جوابدہی کو چننا ہو گا، آئندہ نسلوں کے لیے ایک زیادہ محفوظ اور زیادہ برابر معاشرے کا قیام ناگزیر ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ محفوظ ماحول سے مشروط ہے، پاکستان کے شہری، ادارے اور کمیونیٹیز خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے متحد ہوں۔

خاتونِ اوّل بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ایسا مستقبل بنانا ہو گا جہاں ہر عورت اور بچی خوف سے آزاد ہو اور مکمل مواقع کے ساتھ زندگی گزار سکے۔


اہم خبریں
اسلام آباد کچہری حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی تھی: وزیر اطلاعات
اسرائیلی وزیراعظم نے سکیورٹی خدشات پر اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کردیا
راولپنڈی؛ لڑکی کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج
عمران خان اور بشریٰ بی بی کی مختلف مقدمات میں ضمانت میں 23 دسمبر تک توسیع
سکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن، 22 خوارج ہلاک
بھارت: باپ کے مشترکہ اکاؤنٹ سے بیٹے نے پونے 2 کروڑ نکال لیے
اوگرا کی گیس قیمتوں میں کمی کی منظوری، فیصلہ وفاق کو بجھوادیا
بھارتی جریدے نے مودی، امبانی اور اڈانی کے درمیان کرپشن گٹھ جوڑ پر رپورٹ جاری کردی
ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی ختم
بالی وڈ کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں انتقال کرگئے
ٹرمپ کے بارے میں پہلے جو کچھ کہا اس پر قائم ہوں: ظہران ممدانی
گلگت بلتستان اسمبلی 5 سالہ مدت مکمل کرنے کے بعد آج تحلیل ہوجائیگی
پشاور: ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، 3 دہشتگرد ہلاک، 3 ایف سی اہلکار شہید
بنگلادیش نے آئرلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کردیا
ٹیرف اور سرمایہ کاری کے ذریعے غیر ملکی زمینوں سے کھربوں ڈالر لے رہے ہیں: ٹرمپ
پارٹی انفارمیشن ونگ کا پی ٹی آئی آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں، شیخ وقاص اکرم





دلچسپ و عجیب
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
دنیا کے سب سے بڑے افرو ہیئر اسٹائل کا اعزاز امریکی خاتون کے نام
کھانے کے بغیر شادی کا دعوت نامہ وائرل
بھارت: بیوی کیساتھ ناجائز تعلق کا شبہ، شوہر نے کزن کو قتل کرکے لاش بوری میں بند کردی
ہوائی جہاز اپنے پیچھے یہ سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟
چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain