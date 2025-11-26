تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ہانگ کانگ ، اپارٹمنٹس میں آگ لگ گئی، چار افراد ہلاک، ریسکیو سرگرمیاں جاری

ہانگ کانگ کے شمالی علاقے میں واقع ایک کثیرالمنزلہ رہائشی کمپلیکس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 13 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آتشزدگی ایک بڑے رہائشی کمپلیکس میں لگی، جسے فائر ڈیپارٹمنٹ نے چوتھے درجے کی آگ قرار دیا، یہ ہانگ کانگ میں شدید ترین سطح کی آگوں میں شمار ہوتی ہے، جنہیں بجھانے کے لیے وسیع وسائل اور طویل وقت درکار ہوتا ہے،  آگ پر قابو پانے کی کوششیں کئی گھنٹوں سے جاری ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ کے کچھ اہلکار بھی کارروائی کے دوران زخمی ہوئے۔

پولیس نے بتایا کہ متعدد افراد اب بھی عمارت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں،  تقریباً 700 سے زائد افراد کو قریبی عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہائش فراہم کی جا سکے۔

رپورٹس کے مطابق متاثرہ کمپلیکس 8 بلاکس پر مشتمل ہے، ہر بلاک 31 منزلوں پر محیط ہے، اور یہاں مجموعی طور پر 2 ہزار سے زائد اپارٹمنٹس ہیں جہاں تقریباً 5 ہزار کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں۔

آگ کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں۔


اہم خبریں
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا
برازیل کے سابق صدر بولسونارو کی 27 سال قید کی سزا پر عمل شروع
بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی
غزہ میں تباہ کن بارشیں: ہزاروں خیمے ڈوب گئے، سردی نے زندگی اجیرن بنا دی
صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اہم اجلاس کل طلب کر لیے
سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل
ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں ہم نہیں ڈرتے، علیمہ خان
اب پاکستان میں آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرنا آسان ہو گیا: آسٹریلین ہائی کمیشن
ایک تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 700 روپے اضافہ
اسلام آباد کچہری حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی تھی: وزیر اطلاعات
اسرائیلی وزیراعظم نے سکیورٹی خدشات پر اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کردیا
راولپنڈی؛ لڑکی کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج
عمران خان اور بشریٰ بی بی کی مختلف مقدمات میں ضمانت میں 23 دسمبر تک توسیع
سکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن، 22 خوارج ہلاک





دلچسپ و عجیب
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
دنیا کے سب سے بڑے افرو ہیئر اسٹائل کا اعزاز امریکی خاتون کے نام
کھانے کے بغیر شادی کا دعوت نامہ وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain