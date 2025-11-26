ہانگ کانگ ، اپارٹمنٹس میں آگ لگ گئی، چار افراد ہلاک، ریسکیو سرگرمیاں جاری

ہانگ کانگ کے شمالی علاقے میں واقع ایک کثیرالمنزلہ رہائشی کمپلیکس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 13 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آتشزدگی ایک بڑے رہائشی کمپلیکس میں لگی، جسے فائر ڈیپارٹمنٹ نے چوتھے درجے کی آگ قرار دیا، یہ ہانگ کانگ میں شدید ترین سطح کی آگوں میں شمار ہوتی ہے، جنہیں بجھانے کے لیے وسیع وسائل اور طویل وقت درکار ہوتا ہے، آگ پر قابو پانے کی کوششیں کئی گھنٹوں سے جاری ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ کے کچھ اہلکار بھی کارروائی کے دوران زخمی ہوئے۔
پولیس نے بتایا کہ متعدد افراد اب بھی عمارت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تقریباً 700 سے زائد افراد کو قریبی عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہائش فراہم کی جا سکے۔
رپورٹس کے مطابق متاثرہ کمپلیکس 8 بلاکس پر مشتمل ہے، ہر بلاک 31 منزلوں پر محیط ہے، اور یہاں مجموعی طور پر 2 ہزار سے زائد اپارٹمنٹس ہیں جہاں تقریباً 5 ہزار کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں۔
آگ کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں۔