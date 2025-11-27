تازہ تر ین
انٹر نیشنل

انگلینڈ میں آئندہ برس ریل کے کرائے منجمند رکھنے کا حکومتی فیصلہ

برطانوی حکومت نے 30 برس میں پہلی مرتبہ آئندہ برس انگلینڈ کیلئے ریل کے کرایوں کو منجمد رکھنے کا اعلان کیا ہے، اس فیصلے کا اطلاق مارچ 2027 تک ریگولیٹڈ کرایوں پر ہوگا جس میں سیزن ٹکٹ اور آف پیک ریٹرن شامل ہوں گے۔

اس سے مہنگے روٹس پر سفر کرنے والے مسافروں کی 300 پاؤنڈ تک کی بچت ہوگی، ریل کے کرایوں میں گزشتہ اضافہ رواں برس مارچ میں 4.6 فیصد ہوا تھا، کرایوں میں اضافہ روایتی طور پر جنوری میں ریٹیل پرائس انڈیکس پلس ون سے ہوتا تھا، لیکن ہر بار اس پر فارمولے پرعمل نہیں ہوتا۔

2021 سے کرایوں میں اضافہ جنوری کی بجائے مارچ سے ہو رہا ہے، حکومتی ذرائع نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان ریگولیٹڈ کرایوں میں اضافہ ہوسکتا ہے تاہم عام طور پر ریل کمپنیاں ریگولیٹڈ کرایوں کی تقلید کرتی ہیں۔

رواں برس ان ریگولیٹڈ کرایوں میں 5.5 فیصد اضافہ ہوا جو کہ ریگولیٹڈ سے 1.1 فیصد زائد تھا، ملک بھر کے ریل آپریٹر ز پر مشتمل نمائندہ تنظیم ریل ڈلیوری گروپ نے کہا ہے کہ کرایوں کا منجمد ہونا مسافروں کیلئے اچھی خبر ہے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ریلوے میں اصلاحات کے حقیقی فوائد صارفین تک پہنچیں۔

1996 سے حکومت نے برٹش ریل کی نجکاری کے بعد کچھ کرایوں کو ریگولیٹ کیا تھا، انگلینڈ ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں تقریباً 45 فیصد کرایوں کو حکومت ریگولیٹ کرتی ہے، تاہم کرائے منجمد صرف انگلینڈ میں ہوں گے۔

ادھر ٹرانسپورٹ سیکریٹری ہیڈی الیگزنڈر نے کہا ہے کہ یہ اقدام گریٹ برٹش ریلوے کی تعمیر نو کے وسیع منصوبوں کا حصہ ہے، گریٹ برٹش ریلوے ایک عوامی ادارہ ہے جو قیام کے مراحل سے گزر رہا ہے، جس میں ریلوے کے نظام کے کچھ حصوں کو عوامی ملکیت میں لانا ہے، کرایوں میں کمی کا اعلان بجٹ سے صرف چند روز قبل سامنے آیا ہے، چانسلر ریچل ریوز یہ اشارہ دے چکی ہیں کہ بجٹ میں اخراجات زندگی کم کرنا اہم نکتہ ہوگا۔


اہم خبریں
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا
برازیل کے سابق صدر بولسونارو کی 27 سال قید کی سزا پر عمل شروع
بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی
غزہ میں تباہ کن بارشیں: ہزاروں خیمے ڈوب گئے، سردی نے زندگی اجیرن بنا دی
صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اہم اجلاس کل طلب کر لیے
سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل
ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں ہم نہیں ڈرتے، علیمہ خان
اب پاکستان میں آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرنا آسان ہو گیا: آسٹریلین ہائی کمیشن
ایک تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 700 روپے اضافہ
اسلام آباد کچہری حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی تھی: وزیر اطلاعات
اسرائیلی وزیراعظم نے سکیورٹی خدشات پر اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کردیا
راولپنڈی؛ لڑکی کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج





دلچسپ و عجیب
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
دنیا کے سب سے بڑے افرو ہیئر اسٹائل کا اعزاز امریکی خاتون کے نام
کھانے کے بغیر شادی کا دعوت نامہ وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain