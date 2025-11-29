تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

پاک فوج ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، باکسر عامر خان

پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا کہنا ہے کہپاک فوج پورے ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہمیرا خواب تھا پاکستان میں اس طرح کا بڑا باکسنگ ایونٹ کرواؤں آج وہ پورا ہو گیا۔

انہوں نے کہا کہپاک فوج نے اس میگا ایونٹ کو کامیاب بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

باکسر عامر خان نے کا مزید کہنا تھا کہ اگر ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے  تو پاکستان کے باکسرز دنیا میں نام کما سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اسے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، میں پاکستانی باکسنگ ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں

عامر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوان باکسرز عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس شاندار کھیلوں کے ایونٹ کے انعقاد پر بہت فخر ہونا چاہیے، میں یہاں آکر بہت خوش ہوں۔


اہم خبریں
پاک فوج ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، باکسر عامر خان
آزاد فلسطینی ریاست اور اسرائیلی مظالم پر جوابدہی ناگزیر؛ عالمی یوم یکجہتی پر وزیراعظم کا پیغام
آسٹریلوی وزیراعظم نے اپنی دیرینہ دوست سے شادی کرلی
افغان رجیم ناصرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکی ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر
ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان
وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے20جدید ترامیم مقرر کردیں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain