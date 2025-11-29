تازہ تر ین
افغانستان سے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا کہا تھا، اسحاق ڈار

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دورۂ افغانستان میں افغان قیادت سے کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، افغان قیادت سے کہا کہ چاہتے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔

اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ 19 اپریل کے کابل وزٹ کا فائدہ ہوا، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو پورا بھی کیا، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ریلوے معاہدے پر دستخط کیے، چین کے دورے میں چینی وزیر خارجہ نے سہ فریقی اجلاس کابل میں رکھنے کی بات کی، پاکستان نے چینی وزیرخارجہ کی تجویز کے ساتھ مکمل اتفاق کیا، پاکستان نے واحد مطالبہ کیا لیکن افغانستان کی کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آئی، پاکستان نے دورۂ افغانستان میں کیے وعدے پورے کیے، افغانستان کی جانب سے انسدادِ دہشت گردی سے متعلق وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔

 نائب وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان سے کہا امن ہی واحد راستہ ہے، امیر متقی نے کہا ہم نے ٹی ٹی پی کے کئی لوگوں کو جیل بھیج دیا، اجلاس میں واضح کیا پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان ترقی کرے، وہاں امن ہو،  اجلاس میں بتایا کہ کابل کا ذاتی طو ر پر دورہ کیا، حکومتی حکام سے ملاقاتیں کیں۔

اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، پاکستان نے افغانستان سے کہا ٹی ٹی پی کو پاک افغان بارڈر سے دور لے جائیں، پاکستان نے کہا کہ دوسرا یہ ہوسکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کردیں۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس بارہ دن بہت مصروف رہے، مختلف ممالک کے دورے کیے اور اجلاسوں میں شرکت کی، ماسکو، بحرین اور برسلز کے دورے کیے،  ماسکو میں ایس سی او سمٹ میں وزیراعظم کی ہدایت پرپاکستان کی نمائندگی کی، افغانستان میں امن، استحکام اور معاشی بحالی پر بات کی۔

وزیر خارجہ نے کہا کہ  ماسکو اجلاس میں پاکستان کی معاشی ترجیحات پر بات کی، اجلاس میں پاکستان کا معاشی روابط، توانائی شعبے میں تعاون کےحوالے سے موقف پیش کیا، روسی صدر پوتن نے ماسکو میں ایس سی او اجلاس میں شریک وفود کے سربراہان سے ملاقات کی۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ صدر یورپی یونین کے ساتھ کافی مفید ملاقات ہوئی، یورپی یونین اسٹریٹیجک اجلاس میں بھارت، سندھ طاس معاہدے پر بھی بات ہوئی،  یورپی یونین اسٹریٹیجک اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کےمسئلے پر بھی بات ہوئی۔


اہم خبریں
پاک فوج ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، باکسر عامر خان
آزاد فلسطینی ریاست اور اسرائیلی مظالم پر جوابدہی ناگزیر؛ عالمی یوم یکجہتی پر وزیراعظم کا پیغام
آسٹریلوی وزیراعظم نے اپنی دیرینہ دوست سے شادی کرلی
افغان رجیم ناصرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکی ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر
ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان
وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے20جدید ترامیم مقرر کردیں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
