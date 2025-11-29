سمانتھا نے سابق برطانوی فٹبالر ڈیوڈ بیکہم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

خوبرو بالی ووڈ و تیلگو اداکارہ سمانتھا رتھ پربھو نے سابق برطانوی فٹ بالر ڈیوڈ بیکہم کی تعریفوں کے پُل باندھ دیے، انہیں عظیم والد اور شوہر قرار دے دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق سابق برطانوی فٹبالر ڈیوڈ بیکہم سے ممبئی میں ایک تقریب کے دوران ملاقات کے بعد اداکارہ سمانتھا رتھ پربھو نے ان کے لیے خوب تعریفی کلمات کہے۔
سمانتھا اور انگلینڈ کے سابق فٹبال کپتان ڈیوڈ بیکہم نے حال ہی میں ممبئی میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں یونیسیف کے سفیر کی حیثیت سے دونوں نے اپنے فلاحی کاموں کے بارے میں گفتگو کی۔
تقریب کے بعد ہفتے کے روز سمانتھا نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے بیکہم کو ایک عظیم والد اور شوہر قرار دیا۔
سمانتھا نے جو ویڈیو پوسٹ کی اس میں وہ ڈیوڈ بیکہم سے ملنے سے پہلے اور بعد میں ان کے بارے میں بات کرتی نظر آئیں۔
ملاقات سے قبل سمانتھا نے کہا کہ میں ہمیشہ ایک مینٹور تلاش کرنے کی بات کرتی ہوں اور میں بہت کم لوگوں کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ شخص جن سے میں آج ملنے جا رہی ہوں، ہر لحاظ سے واقعی قابلِ تقلید ہیں، میں اس ملاقات کے حوالے سے بہت پُرجوش ہوں۔
بیکہم سے ملاقات کے بعد سمانتھا ان سے مزید متاثر نظر آئیں اور انہوں نے کہاکہ ڈیوڈ بیکہم بااصول، عظیم والد، عظیم شوہر، کمیونٹی کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر آپ کسی مینٹور کی تلاش میں ہیں تو میرے خیال میں یہ وہی شخص ہیں جنہیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔
سمانتھا نے ویڈیو کا کیپشن لکھا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا دیرپا تاثر چھوڑتے ہیں، جیسے انہوں نے چھوڑا ہے، ڈیوڈ بیکہم ایک حقیقی سرپرست اور رول ماڈل ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ ہم ایک دوپہر ایک ساتھ گزار سکے۔
ادھر انگلینڈ کے سابق فٹ بال کپتان اور یونیسیف کے خیر سگالی سفیر ڈیوڈ بیکہم نے بھارت کے دورے کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں، وشاکھا پٹنم میں اسکول کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ ممبئی پہنچے، جہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں دال کی چاٹ بنانا سیکھی۔
ممبئی کے دورے کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ہر ایک کی مہربانی سے بہت متاثر ہوا ہوں، میرے استقبال اور دال کی چاٹ بنانی سکھانے کے لیے شکریہ، ممبئی میں خوبصورت یادیں بنا رہا ہوں۔
واضح رہے کہ بیکہم نے 1997ء میں اسپائس گرلز کی وکٹوریہ ایڈمز سے ڈیٹنگ شروع کی تھی، جو اس وقت پوش اسپائس کے نام سے مشہور تھیں، انہوں نے 1999ء میں شادی کی اور ان کے 4 ماہ کے بیٹے بروکلین نے شادی میں رنگ بیئرر یعنی شادی کی انگوٹھی اٹھانے والے کا کردار ادا کیا تھا۔
اس جوڑے کے 3 دیگر بچے رومیو جیمز، کروز ڈیوڈ اور ہارپر سیون ہیں، بیکہم کے ان تینوں بیٹوں نے آرسنل اکیڈمی میں فٹ بال کھیلی ہے۔
دوسری جانب اداکاری کے محاذ پر سمانتھا رتھ پربھو کو آخری بار 2023ء کی تیلگو فلم ’خوشی‘ اور 2024ء کی ویب سیریز ’سیٹاڈیل: ہنی بنی‘ میں دیکھا گیا تھا۔