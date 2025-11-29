تازہ تر ین
کھیل

پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دیکر سہ فریقی سیریز جیت لی

پاکستان نے سری لنکا کو فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت لی۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 115 رنز کا ہدف 19 ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔

پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 37 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ صائم ایوب 36، صاحبزادہ فرحان 23، کپتان سلمان آغا 14 اور فخر زمان 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

محمد نواز 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

سری لنکا کی جانب سے پراون رتنائیکے نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایشان ملنگا اور ونندو ہسارنگا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا 20 ویں اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

سری لنکا نے آغاز اچھا نہ ملا ایک آؤٹ ہونے کے بعد 64 رنز کی شراکت قائم ہوئی جو ٹوٹتے ہی لنکن ٹیم کی بیٹنگ لائن ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی اور 7 کھلاڑی صرف 16 رنز ہی بناسکے۔

سری لنکا نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 20 کے مجموعی اسکور پر شاہین آفریدی نے پاتھم نسانکا کو 11 کے انفرادی اسکور پر پویلین بھیج دیا۔

اس کے بعد محمد نواز نے سری لنکن بلے بازوں کی 64 رنز کی پارنٹر شپ کو توڑا اور کوشل مینڈس کو 14 کے انفرادی جبکہ 84 کے مجموعی اسکور پر پویلین بھیج دیا۔

اس کے بعد صائم ایوب نے کامل مشرا کی بڑی وکٹ لیتے ہوئے سری لنکن ٹیم کو دھچکا پہنچایا، مشرا نے 47 گیندوں پر 4 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 59 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، یوں 98 رنز پر تیسری وکٹ بھی گر گئی۔

شاہین آفریدی، محمد نواز نے تین تین جبکہ ابرار احمد نے دو، صائم ایوب اور سلمان مرزا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ کامل مشرا 59 رنز بناکر نمایاں بلے باز رہے جبکہ سری لنکا کے 8 کھلاڑی ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہوسکے۔

پاکستان کے محمد نواز کو میچ اور سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

فئنل کے موقع پر چیئر مین پی سی بی محسن نقوی اور سری لنکن ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے موجود تھے۔ میچ شروع ہونے سے قبل سری لنکا میں طوفانی بارشوں سے جانی نقصان پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی  گئی۔


اہم خبریں
پاک فوج ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، باکسر عامر خان
آزاد فلسطینی ریاست اور اسرائیلی مظالم پر جوابدہی ناگزیر؛ عالمی یوم یکجہتی پر وزیراعظم کا پیغام
آسٹریلوی وزیراعظم نے اپنی دیرینہ دوست سے شادی کرلی
افغان رجیم ناصرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکی ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر
ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان
وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے20جدید ترامیم مقرر کردیں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain