سری لنکا: پاک بحریہ کے جہاز ’سیف‘ کی طوفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں

بین الاقوامی فلیٹ ریویو 2025ء میں شرکت کے لیے سری لنکا کے دارلحکومت کولمبو کی بندرگاہ پر موجود پاک بحریہ کے جہاز ’سیف‘ نے سمندری طوفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کی ہیں۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سمندری طوفان اور شدید بارشوں سے سری لنکا کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔
آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ پی این ایس سیف نے متاثرہ آبادی کی مدد کے لیے امدادی اشیاء سری لنکن حکام کے حوالے کیں۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ ان امدادی اشیاء میں خوراک، خشک راشن، فرسٹ ایڈ کٹس، ادویات اور ضروری سامان شامل ہے۔
آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک بحریہ متاثرہ علاقوں میں مزید انسانی امداد فراہم کرتی رہے گی۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق پی این ایس سیف کی بر وقت امداد پاک نیوی کے علاقائی استحکام اور دوست ممالک کے ساتھ یکجہتی کے عزم کی عکاس ہے۔