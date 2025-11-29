غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، انتونیو گوتریس

فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن پر اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں بچ جانے والے فلسطینی اپنے پیاروں کی موت کا سوگ منا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں، شہریوں کا قتل عام، بار بار بے گھری، انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنا ناقابلِ قبول ہے۔
یو این جنرل سیکریٹری نے مزید کہا کہ غزہ میں تمام فریق حالیہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کریں اور غزہ میں انسانی امداد بڑے پیمانے پر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔
انتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی سرزمین کے غیر قانونی قبضے کے خاتمہ کیا جائے اور 2 ریاستی حل کی جانب ناقابلِ واپسی پیشرفت کی جائے۔