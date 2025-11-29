ہم ورلڈ کپ کیلئے اب پوری طرح تیار ہیں، سلمان علی آغا

قومی ٹی20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے اب پوری طرح تیار ہیں۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل سری لنکا سے جتنے کے بعد گفتگو میں سلمان علی آغا نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہترین سیریز تھی۔
انہوں نے کہا کہ ٹی20 ورلڈ کپ 2026ء سے پہلے 15 لڑکوں کو تیار کرنا چاہتے تھے، ہماری تیاری مکمل ہوگئی۔
ٹی20 ٹیم کے کپتان نے مزید کہا کہ ہمارا ہر کھلاڑی پرفارم کر رہا ہے، ہم ورلڈ کپ کے لیے اب پوری طرح تیار ہیں۔
یاد رہے کہ ٹی 20 ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہراکر سیریز اپنے نام کی۔
راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کیلئے 115 رنز کا ہدف دیا، جو اس نے 8 گیندوں پہلے حاصل کرلیا۔