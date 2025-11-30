تازہ تر ین
مدیحہ امام نے فلم ’نیلوفر‘ کی پیشکش کیوں قبول کی؟

پاکستان کی معروف اداکارہ مدیحہ امام کا کہنا ہے کہ فلم ’نیلوفر‘ میں میرا کردار میری حقیقی شخصیت سے قریب تر ہے۔

انہوں نے حالیہ انٹرویو میں فلم نیلوفر میں سیکنڈ لیڈ کردار کے لیے حامی بھرنے کی وجہ سے بھی پردہ اُٹھا دیا۔

حال ہی میں اداکارہ نے جیو کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی اور میزبان منیب ہاشمی کے دلچسپ سوالوں کے جوابات دیے۔

دوران انٹرویو انہوں نے انکشاف کیا کہ جس دن فلم نیلوفر کے لیے مجھے کال آئی وہ میری زندگی کا خوش قسمت دن تھا۔

اداکارہ کا کہنا ہے کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ فواد خان اس فلم کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ اگر فواد ہیں تو یقیناً یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا، بس میں لاہور آ رہی ہوں۔

مدیحہ امام نے کہا کہ فواد اور ماہرہ ملک کے 2 سُپر اسٹار ہیں لیکن ان کے ساتھ کام کر کے بالکل گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی بلکہ ان کے ساتھ کام کر کے یہ سیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ جو اسکرین کے سامنے تو اتنے بڑے سُپر اسٹارز ہیں، اسکرین کے پیچھے کتنے پروفیشنل ہیں اور اپنا کردار کے لیے کتنی اور کس طرح محنت کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ فلم نیلوفر 28 نومبر کو ملک بھر کے سنیما گھروں کی زینت بن چکی ہے۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں اداکار فواد خان اور ماہرہ خان شامل ہیں۔ فلم میں ماہرہ خان ایک نابینا لڑکی کا کردار نبھا رہی ہیں۔


