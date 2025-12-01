پوپ لیو کا اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل پر زور

عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل پر زور دیا ہے۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ترکیہ سے لبنان جاتے ہوئے پوپ لیو کی طیارے میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کی اعلیٰ قیادت کئی سال سے دو ریاستی حل کی حمایت کر رہی ہے۔
پاپائے اعظم نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل دو ریاستی حل کو قبول نہیں کرتا، ہم دو ریاستی حل کو ہی اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل سمجھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ رومن کیتھولک چرچ کی اعلیٰ مرکزی قیادت ہولی سی نے2015ء میں فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا تھا۔