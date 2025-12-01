تازہ تر ین
پاکستان اور مصر کا دو طرفہ تجارتی، دفاعی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر اتفاق

مصر کے وزیرِ خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کے دورہ پاکستان کے دوران دوطرفہ تجارت،دفاعی، ثقافتی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے اور فلسطین کی صورتحال پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔

 وزارتِ خارجہ کے مطابق عرب جمہوریہ مصر کے وزیرِ خارجہ،  نے29، 30نومبر 2025ء کو پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔ یہ دورہ نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر ہوا۔دورے کے دوران ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اور اسحق ڈار کے مابین وزارتِ خارجہ میں ون آن ون ملاقات اور پھر وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔

دونوں ممالک نے سیاسی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی، ثقافتی اور تعلیمی شعبوں سمیت دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ صحت کے شعبے میں تعاون، خصوصاً پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے قومی پروگرام میں مصر کی معاونت پر بھی بات چیت ہوئی۔دوطرفہ کاروباری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

پہلے مرحلے میں250اور دوسرے مرحلے میں500پاکستانی بزنس ہاؤسز کی ویزا سہولت کے لیے نشاندہی کی جائے گی۔پاکستان،مصر بزنس فورم آئندہ سال دوسری سہ ماہی میں مشترکہ وزارتی کمیشن (JMC)کے اجلاس کے موقع پر منعقد ہوگا، جس کی مشترکہ صدارت دونوں وزرائے خارجہ کریں گے۔

دونوں ممالک نے 2026ء کی پہلی سہ ماہی میں سینئر سطح کے سرکاری اجلاس منعقد کرنے اور دوطرفہ ادارہ جاتی میکنزم کو متحرک کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مصری وزیرِ خارجہ نے پاکستانی طلبہ کے لیے الازہر یونیورسٹی کے اسکالرشپس دگنا کرنے کا بھی اعلان کیا۔

ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے صدرِ پاکستان آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی۔ صدر نے پاکستان اور مصر کے تاریخی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے ہر شعبے میں شراکت کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دوطرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔

مصری وزیرِ خارجہ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی  جی ایچ کیو میں ملاقات کی جس میں دفاعی تعاون، فوجی تربیتی روابط، سکیورٹی امور اور علاقائی استحکام پر بات چیت ہوئی۔


