طلبہ میں منشیات کے پھیلاؤ پر شدید تشویش ہے، ضیا لنجار

وزیر داخلہ سندھ ضیا لنجار نے کہا ہے کہ طلبہ میں منشیات کے پھیلاؤ پر شدید تشویش ہے، منشیات کے نیٹ ورک کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری ہیں۔
کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ ضیا لنجار نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ منشیات فری کراچی، منشیات فری سندھ اور منشیات فری پاکستان ہو، شہریوں کو منشیات کے عذاب سے بچانا اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ اپنا کام کسی اور پر ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، ہر کسی کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
صوبائی وزیر ضیا لنجار کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں، گرفتار ملزمان مختلف مقدمات میں پہلے گرفتار ہو چکے تھے۔