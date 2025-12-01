تازہ تر ین
طلبہ میں منشیات کے پھیلاؤ پر شدید تشویش ہے، ضیا لنجار

وزیر داخلہ سندھ ضیا لنجار نے کہا ہے کہ طلبہ میں منشیات کے پھیلاؤ پر شدید تشویش ہے، منشیات کے نیٹ ورک کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری ہیں۔

کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ ضیا لنجار نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ منشیات فری کراچی، منشیات فری سندھ اور منشیات فری پاکستان ہو، شہریوں کو منشیات کے عذاب سے بچانا اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے کہا کہ اپنا کام کسی اور پر ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، ہر کسی کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔

صوبائی وزیر ضیا لنجار کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں، گرفتار ملزمان مختلف مقدمات میں پہلے گرفتار ہو چکے تھے۔


سڈنی میں فضائی کرتب کے دوران دو طیارے ٹکرا گئے، ایک پائلٹ جاں بحق
امریکا یوکرین امن مذاکرات میں بڑی پیش رفت، روس کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان
کراچی: نیپا چورنگی پر مین ہول میں گرنے والے بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی
یونان کشتی حادثہ 2023؛ ایف آئی اے کے متعدد افسران و اہلکار برطرف
انسداد دہشتگردی عدالت کا شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے کا حکم
چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن کے اجراء کی مدت مقرر نہیں، تاخیر سے آئینی یا انتظامی خلا نہیں ہوتا
سعودی عرب انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کونسل کا رکن بن گیا
سابق بنگلادیشی وزیراعظم خالدہ ضیا کی حالت تشویشناک، آئی سی یو منتقل
پاکستان میں آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں: وولکر ترک
امریکی ریاست ٹیکساس میں بم بنانے کا دعویٰ کرنیوالا افغان شہری گرفتار
امریکا، کیلی فورنیا میں دوران تقریب فائرنگ سے 4 افراد ہلاک
پاک فوج ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، باکسر عامر خان
آزاد فلسطینی ریاست اور اسرائیلی مظالم پر جوابدہی ناگزیر؛ عالمی یوم یکجہتی پر وزیراعظم کا پیغام
آسٹریلوی وزیراعظم نے اپنی دیرینہ دوست سے شادی کرلی
افغان رجیم ناصرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکی ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر
ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان





بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
