تازہ تر ین
پاکستان

دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت نہیں ہورہی جو خوش آئند ہے، وزیر داخلہ

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت اب نظر نہیں آ رہی اور  یہ بات ہمارے لیے خوش آئند ہے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئی بلڈنگ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔تقریب کے مہمانانِ خصوصی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تھے،جنہوں نے ربن کاٹ کر نئی عمارت کا افتتاح کیا۔تقریب میں وکلاء کی بڑی تعداد موجود رہی جبکہ ممبر جوڈیشل کمیشن احسن بھون،صدر بار واجد گیلانی اور سیکرٹری جنرل منظور ججہ بھی شریک ہوئے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے صدر ہائیکورٹ بار واجد گیلانی نے خطاب میں ایف ایٹ سے جی الیون ڈسٹرکٹ کورٹس کی منتقلی کو ڈھونگ قرار دیا۔ان کا کہنا تھا کہ چھبیسویں اور ستائیسویں آئینی ترمیم پر تنقید کرنے والے پہلے دیکھیں آئین میں اب تک کتنی ترامیم ہوئی ہیں، سترہ سال بعد ہمیں یہ عمارت ملی ہے، کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس سے یہ بلڈنگ ہم سے چھن جائے۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کی عمارت بن چکی ہے، اب ہمیں کہیں منتقل نہ کیا جائے۔

بار کے سیکرٹری جنرل منظور ججہ نے واضح اعلان کیا کہ وکلا، ججز کی لڑائی میں نہیں پڑیں گے، ججز اپنی لڑائی خود لڑیں۔ 36 ہزار کیسز آئینی عدالت میں منتقل ہو چکے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ عدلیہ میں روٹیشن ہونی چاہیے تاکہ دباؤ کم ہوسکے۔

وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے خطاب میں اسلام آباد بار کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ایف ایٹ سے اسلام آباد ہائیکورٹ منتقلی کے وقت وکلاء نے جیل کی سختیاں برداشت کیں، یہ عمارت وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی دلچسپی سے مکمل ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کی منتقلی کی کوئی ایمرجنسی نہیں فلحال یہ عمارت کہیں نہیں جا رہی، اگر کبھی فیصلہ ہوا تو بار ایسوسی ایشن کی عمارت وکلاء کے پاس ہی رہے گی۔ایف ایٹ والا واقعہ نہیں دہرایا جائے گا کہ راتوں رات مشینری پہنچ جائے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ساتھ وکلاء کے چیمبرز نہ ہونے پر تشویش ہے۔انہوں نے مزید کہا آپ اس عمارت کو  انجوائے کریں، ریلیکس کریں۔ ابھی شفٹنگ کی باتیں نہ کریں، محسن نقوی نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ امید ہے آئندہ بھی نہیں کریں گے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خطاب میں کہا کہ وکلاء کی حقیقی نمائندگی اعظم نذیر تارڑ ہی کرتے ہیں، ہم ہمیشہ وکلاء کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، دو سال سے سڑکیں بند کرنے والی وکالت اب نظر نہیں آ رہی یہ خوش آئند ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جی الیون خودکش حملے میں حملہ آور اگر اندر داخل ہوتا تو نقصان بہت زیادہ ہوتا۔ وزیر داخلہ نے وکلاء کا مطالبہ پورے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا اعظم نذیر تارڑ کی پارٹی ہے مسلم لیگ ن اور میری پارٹی کے چیئرمین ہیں احسن بھون ہیں، جی الیون کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، مجھے میرے چیئرمین نے صرف آرڈر کرنا ہے،انکا اشارہ آگیا ہے تو ہم کل سے ہی چیزوں کو پراسیس کر دیں گے، ہم بھی دھڑے والے لوگ ہیں اور ہمارا دھڑا احسن بھون والا ہے۔


اہم خبریں
پنجاب حکومت نے دیدی شہریوں کوبسنت منانے کی اجازت
لاہور ہائیکورٹ: انجینئر مرزا محمد علی نے ایف آئی اے تحقیقات کیخلاف درخواست دائر کردی
سنگجانی جلسہ کیس: عمر ایوب اور زرتاج گل اشتہاری قرار، جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم
خیبر پختونخوا میں ٹورزم پولیس 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، اہلکار ذہنی تناؤ کا شکار
وزیراعلیٰ پنجاب نے اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری دیدی
ڈی آئی خان میں پولیس موبائل پر بم حملہ، دھماکے میں 3 اہلکار شہید
حکومت نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن میں اختلافات کی وجہ سے تاخیر کی افواہیں مسترد کردیں
چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے کم عمر ڈرائیورز کی گرفتاری روک دی
ہانگ کانگ: رہائشی عمارتوں میں ہولناک آتشزدگی، ہلاکتوں کی تعداد 151 ہوگئی
سابق کپتان معین خان سوشل میڈیا کی غیر ذمہ داری کا شکار ہوگئے، انتقال کی جھوٹی خبر وائرل
بھارتی پرواز میں ’بم‘ کی اطلاع، ممبئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، مسافروں میں کھلبلی
بنوں میں فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان اور پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید
سڈنی میں فضائی کرتب کے دوران دو طیارے ٹکرا گئے، ایک پائلٹ جاں بحق
امریکا یوکرین امن مذاکرات میں بڑی پیش رفت، روس کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان
کراچی: نیپا چورنگی پر مین ہول میں گرنے والے بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی
یونان کشتی حادثہ 2023؛ ایف آئی اے کے متعدد افسران و اہلکار برطرف





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain