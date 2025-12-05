یورو ویژن 2026 :اسرائیل کو شرکت کی اجازت، اسپین سمیت متعدد ممالک احتجاجاً دستبردار

اسرائیل کو یورو ویژن 2026 میں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی براڈکاسٹنگ یونین نے یورو ویژن میں اسرائیل کی شرکت پر ووٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
مقابلے پر اثر انداز ہونے سے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے نئے قوانین بھی منظور کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب اسپین ، نیدرلینڈز ، آئرلینڈ اور سلووینیا نے فیصلے کے خلاف احتجاجاً مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔
ان ممالک کا مؤقف ہے کہ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہورہاہے ۔
واضح رہے کہ موسیقی کا بین الاقوامی مقابلہ یورو ویژن مئی 2026 میں آسٹریا کے شہر ویانا میں منعقد ہوگا۔