تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

بھارت میں پائلٹس کی کمی کا سنگین بحران تاحال برقرار، آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ

بھارت میں انڈیگو  ائیرکی انتظامی غفلت کے باعث پائلٹس کے اوقات کار کا تاحال تعین نہ ہو سکا جس کے باعث آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیگو کے فلائٹ آپریشنز کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہیں اور بحران کے پانچویں روز بھی ملک بھر کی سینکڑوں مقامی پروازیں پائلٹس کی قلت کے باعث منسوخ کر دی گئیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ائیر لائن 400 طیاروں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 2300 پروازیں آپریٹ کرتی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیگو میں پائلٹس کا بحران انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی پلاننگ نا ہونے کے باعث ہوا، اور حکام کی جانب سے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی دہلی، ممبئی، پونے، بنگلورو، چنئی، حیدرآباد اور گجرات کے ائیرپورٹس سے 400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جس کے باعث ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق فضائی سفر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے بھارتی حکام نے پائلٹس کے اوقات کار پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔

انڈیگو ائیر لائن نے اعتراف کیا ہے کہ وہ یکم نومبر کی ڈیڈلائن سے پہلے ان قواعد کے نفاذ کی مناسب تیاری نہیں کر سکی یوں دسمبر کے مصروف ٹریول سیزن کے آغاز سے قبل رواں ہفتے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی ہوئی جس سے ہزاروں مسافر ائیرپورٹس پر پھنس کر رہ گئے۔


اہم خبریں
ٹک ٹاکر لڑکی کے بال کاٹنے کے الزام میں گرفتار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم
فتنہ الہندوستان بی آر اے کےکمانڈر نے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے
پاکستان کی ہر فتح ہر منصوبے پر نواز شریف اور شہباز شریف کا نام ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز
بھارت میں پائلٹس کی کمی کا سنگین بحران تاحال برقرار، آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ
فیفا ورلڈ کپ ڈراز کا اعلان کردیا گیا، 48 ٹیمیں 12 گروپس میں تقسیم
جعلی برطانوی ویزوں کے حامل 5 پاکستانی شہری شارجہ سے ڈی پورٹ
بھارت کا روسی شہریوں کیلئے مفت ویزے کا اعلان
فوج پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کی، وزیر دفاع
پاکستان سے بڑھ کرکچھ نہیں، ایک شخص کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں: ڈی جی آئی ایس
یورو ویژن 2026 :اسرائیل کو شرکت کی اجازت، اسپین سمیت متعدد ممالک احتجاجاً دستبردار
امریکا کی سفری پابندی 19سے بڑھاکر 30 سے زائد ملکوں پر لگانے کی تیاری
پیوٹن کا انڈیا میں تاریخی استقبال، بھارت کے روسی تیل خریدنے پر امریکی دباؤ کو کھلا چیلنج دے دیا
آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
ٹرمپ کا نیا کارنامہ، جنگ لڑنے والے دو ممالک کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا
بلوچستان: کالعدم تنظیموں کے 300 دہشتگردوں کی گرفتاری کیلئے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ
فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی اور ائیر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن جاری





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain