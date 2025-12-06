بھارت میں پائلٹس کی کمی کا سنگین بحران تاحال برقرار، آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ

بھارت میں انڈیگو ائیرکی انتظامی غفلت کے باعث پائلٹس کے اوقات کار کا تاحال تعین نہ ہو سکا جس کے باعث آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیگو کے فلائٹ آپریشنز کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہیں اور بحران کے پانچویں روز بھی ملک بھر کی سینکڑوں مقامی پروازیں پائلٹس کی قلت کے باعث منسوخ کر دی گئیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ائیر لائن 400 طیاروں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 2300 پروازیں آپریٹ کرتی ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیگو میں پائلٹس کا بحران انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی پلاننگ نا ہونے کے باعث ہوا، اور حکام کی جانب سے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی دہلی، ممبئی، پونے، بنگلورو، چنئی، حیدرآباد اور گجرات کے ائیرپورٹس سے 400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جس کے باعث ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق فضائی سفر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے بھارتی حکام نے پائلٹس کے اوقات کار پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔
انڈیگو ائیر لائن نے اعتراف کیا ہے کہ وہ یکم نومبر کی ڈیڈلائن سے پہلے ان قواعد کے نفاذ کی مناسب تیاری نہیں کر سکی یوں دسمبر کے مصروف ٹریول سیزن کے آغاز سے قبل رواں ہفتے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی ہوئی جس سے ہزاروں مسافر ائیرپورٹس پر پھنس کر رہ گئے۔