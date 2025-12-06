تازہ تر ین
پاکستان کی ہر فتح ہر منصوبے پر نواز شریف اور شہباز شریف کا نام ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز

گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے وژن سے سیکھ کر ترقیاتی کام شروع کیے، چند دنوں میں فیصل آباد میٹرو منصوبہ شروع ہوگا، پنجاب کے ہر ترقیاتی کام پر نوازشریف اور شہبازشریف کی مہر ہے، ایٹم بم سے لے کر موٹروے تک سب پر نواز شریف کا نام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باتیں ہو رہی تھیں پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا یا کل، آج کوئی پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات نہیں کررہا، پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ سے نکل کر مستحکم ہوگئی، ڈیفالٹ کی خواہش رکھنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی، ہری پور میں شیر کی جیت کا فیصلہ وہاں کے حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میانوالی اور گجرات سے تعلق رکھنے والوں نے کچھ نہیں کیا، آج خیبرپختتونخوا کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہے، اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے وزیراعلیٰ صوبے پر توجہ دیں، 12 سال میں خیبرپختونخوا حکومت کی کارکردگی صفر ہے، خیبرپختونخوا کا ایک وزیراعلیٰ وفاق اور پنجاب پر حملہ آور ہوا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 20 ہزار کلومیٹر سڑکیں ایک سال میں بنائیں، تجاوزات ہٹائی گئیں تو شہریوں کو نیلا گنبد نظر آیا، پنجاب میں راشن کارڈ کی تقسیم جاری ہے، ہمیں اڈیالہ کے باہر بیٹھنےکا نہیں عوام کی خدمت کا مینڈیٹ ملا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، کھربوں روپے کے پروجیکٹ ہوئے، ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی آئی، آج پورے پنجاب میں سی سی ٹی وی مانیٹرنگ جاری ہے، آنے والے دنوں میں پنجاب ڈرگ فری صوبہ بن جائے گا، پنجاب میں سفارشی کلچر ختم کردیا گیا، چند دنوں میں صوبہ اسلحے سے بھی پاک ہو جائے گا، ساڑھے 7 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے۔


ٹک ٹاکر لڑکی کے بال کاٹنے کے الزام میں گرفتار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم
فتنہ الہندوستان بی آر اے کےکمانڈر نے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے
بھارت میں پائلٹس کی کمی کا سنگین بحران تاحال برقرار، آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ
فیفا ورلڈ کپ ڈراز کا اعلان کردیا گیا، 48 ٹیمیں 12 گروپس میں تقسیم
جعلی برطانوی ویزوں کے حامل 5 پاکستانی شہری شارجہ سے ڈی پورٹ
بھارت کا روسی شہریوں کیلئے مفت ویزے کا اعلان
فوج پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کی، وزیر دفاع
پاکستان سے بڑھ کرکچھ نہیں، ایک شخص کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں: ڈی جی آئی ایس
یورو ویژن 2026 :اسرائیل کو شرکت کی اجازت، اسپین سمیت متعدد ممالک احتجاجاً دستبردار
امریکا کی سفری پابندی 19سے بڑھاکر 30 سے زائد ملکوں پر لگانے کی تیاری
پیوٹن کا انڈیا میں تاریخی استقبال، بھارت کے روسی تیل خریدنے پر امریکی دباؤ کو کھلا چیلنج دے دیا
آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
ٹرمپ کا نیا کارنامہ، جنگ لڑنے والے دو ممالک کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا
بلوچستان: کالعدم تنظیموں کے 300 دہشتگردوں کی گرفتاری کیلئے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ
فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی اور ائیر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن جاری





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
