پاکستان کی ہر فتح ہر منصوبے پر نواز شریف اور شہباز شریف کا نام ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز

گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے وژن سے سیکھ کر ترقیاتی کام شروع کیے، چند دنوں میں فیصل آباد میٹرو منصوبہ شروع ہوگا، پنجاب کے ہر ترقیاتی کام پر نوازشریف اور شہبازشریف کی مہر ہے، ایٹم بم سے لے کر موٹروے تک سب پر نواز شریف کا نام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باتیں ہو رہی تھیں پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا یا کل، آج کوئی پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات نہیں کررہا، پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ سے نکل کر مستحکم ہوگئی، ڈیفالٹ کی خواہش رکھنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی، ہری پور میں شیر کی جیت کا فیصلہ وہاں کے حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میانوالی اور گجرات سے تعلق رکھنے والوں نے کچھ نہیں کیا، آج خیبرپختتونخوا کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہے، اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے وزیراعلیٰ صوبے پر توجہ دیں، 12 سال میں خیبرپختونخوا حکومت کی کارکردگی صفر ہے، خیبرپختونخوا کا ایک وزیراعلیٰ وفاق اور پنجاب پر حملہ آور ہوا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 20 ہزار کلومیٹر سڑکیں ایک سال میں بنائیں، تجاوزات ہٹائی گئیں تو شہریوں کو نیلا گنبد نظر آیا، پنجاب میں راشن کارڈ کی تقسیم جاری ہے، ہمیں اڈیالہ کے باہر بیٹھنےکا نہیں عوام کی خدمت کا مینڈیٹ ملا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، کھربوں روپے کے پروجیکٹ ہوئے، ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی آئی، آج پورے پنجاب میں سی سی ٹی وی مانیٹرنگ جاری ہے، آنے والے دنوں میں پنجاب ڈرگ فری صوبہ بن جائے گا، پنجاب میں سفارشی کلچر ختم کردیا گیا، چند دنوں میں صوبہ اسلحے سے بھی پاک ہو جائے گا، ساڑھے 7 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے۔