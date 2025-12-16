تازہ تر ین
جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، فواد خان نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی

کے پی  کے فواد خان نے بوائز انڈر 15میں ٹاپ سیڈ پنجاب کے عامر عدنان کو ہرا کر جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔

صوبہ خیبر پختونخوا کے فواد خان نے بوائز انڈر15میں ٹاپ سیڈ پنجاب کے عامر عدنان کو اپ سیٹ کرتے ہوئے چوتھی میکڈونلڈ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام وینس جہانگیر خان اسکواش اکیڈمی پی ایس بی کراچی سینٹر پر جاری آٹھ لاکھ روپے مالیت کی انعامی رقم کی حامل چیمپئن شپ میں تمام کیٹیگریز میں مین ڈرا 32 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔

اس چیمپئن شپ کے مین اسپانسر میکڈونلڈز پاکستان ہیں۔

سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل نوید رحمان کی جانب سے جاری کئے گئے نتائج کے مطابق بوائز انڈر 15میں ٹاپ سیڈ پنجاب کے عامر عدنان کو کے پی کے فواد خان نے اپ سیٹ کرتے ہوئے شکست دے کر چیمپئن شپ سے آؤٹ کر دیا۔

فواد خان نے 11-11، 6-3 اور 12-10 سے فتح سمیٹی اور ٹاپ ایٹ میں جگہ بنائی۔

دیگر میچوں میں پنجاب کے جاسم نے پنجاب ہی کے شوریم عاطف رانا کو، کے پی کے اشتیاق خلیل نے پنجاب کے ابراہیم حبیب کو، کے پی کے عبدالہادی نے پنجاب کے محمد معاذ کو، آرمی کے فیضان علی خان نے کے پی کے زوہیب خان کو، سندھ کے راحیل وکٹر نے پنجاب کے احمد علی کو، کے پی کے دانش سکندر نے سندھ کے عزیر خان کو اور پنجاب نے ایم بن عاطف نے سندھ کے سہیل خان کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی کنفرم کی۔

گرلز انڈر 19 کے دوسرے راؤنڈ کے میچوں میں ٹاپ سیڈ واپڈا کی مہوش علی نے سندھ کی دعا نزاکت کو 3-0 سے، واپڈا کی نمرا رحمان نے سندھ کی مناحل علی کو، کے پی کی علیشبا نے سندھ کی عائشہ سلمان کو، کے پی کی مناحل عقیل نے سندھ کی سہیما فاطمہ کو، کے پی کی ناہید فیض نے سندھ کی منیبہ کو، سندھ کی نمرا بتول نے سندھ ہی کی سمرودھی کو، سندھ کی دامیہ خان نے سندھ کی ویشنوی کو اور کے پی کی رانیہ قاضی نے پنجاب کی فجر نور کو شکست دی اور کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔


اہم خبریں
کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی
پردے کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ
طوفانی ہواؤں نے مجسمۂ آزادی کو زمین بوس کردیا
سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق
صدر مملکت نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے عہدے کا حلف لے لیا
سڈنی ساحل حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف
جمائما کا ایلون مسک پر الزام، عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی رسائی محدود کرنے کا دعویٰ
سڈنی واقعہ: آسٹریلوی وزیراعظم کا ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت کرنے کا اعلان
جان سینا کے ریسلنگ کیرئیر کا ایسی شکست کے ساتھ اختتام جسکا سامنا انہیں 21 برسوں سے نہیں ہوا تھا
آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی
آسٹریلیا: سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی
ملک بھر میں بارشوں کے دو اسپیلز کی پیشگوئی، خشک سردی ختم ہونے کے امکانات
اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم
پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے: بلال بن ثاقب
سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق
پاکستان کے سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
