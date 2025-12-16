تازہ تر ین
پنجاب اور خیبرپختونخوا میں دھند، موٹرویز کے مختلف سیکشنز بند

پنجاب اور خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹرویز کے مختلف سیکشنز بند کردیے گئے ہیں۔

ایم ون پشاور ٹول پلازہ سے رشکئی انٹرچینج، ایم تھری درکھانہ سے جڑانوالہ، ایم فور شیر شاہ سے خانیوال اور گوجرہ سے شورکوٹ جبکہ ایم فائیو رحیم یار خان سے روہڑی اور ملتان سے ظاہر پیر تک بند ہے۔

قومی شاہراہ پر حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔

ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ فوگ سیزن میں شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، صبح 10 سےشام 6 تک سفری اوقات دھند سے محفوظ ہوتے ہیں۔


اہم خبریں
کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی
پردے کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ
طوفانی ہواؤں نے مجسمۂ آزادی کو زمین بوس کردیا
سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق
صدر مملکت نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے عہدے کا حلف لے لیا
سڈنی ساحل حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف
جمائما کا ایلون مسک پر الزام، عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی رسائی محدود کرنے کا دعویٰ
سڈنی واقعہ: آسٹریلوی وزیراعظم کا ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت کرنے کا اعلان
جان سینا کے ریسلنگ کیرئیر کا ایسی شکست کے ساتھ اختتام جسکا سامنا انہیں 21 برسوں سے نہیں ہوا تھا
آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی
آسٹریلیا: سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی
ملک بھر میں بارشوں کے دو اسپیلز کی پیشگوئی، خشک سردی ختم ہونے کے امکانات
اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم
پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے: بلال بن ثاقب
سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق
پاکستان کے سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
