پنجاب اور خیبرپختونخوا میں دھند، موٹرویز کے مختلف سیکشنز بند

پنجاب اور خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹرویز کے مختلف سیکشنز بند کردیے گئے ہیں۔
ایم ون پشاور ٹول پلازہ سے رشکئی انٹرچینج، ایم تھری درکھانہ سے جڑانوالہ، ایم فور شیر شاہ سے خانیوال اور گوجرہ سے شورکوٹ جبکہ ایم فائیو رحیم یار خان سے روہڑی اور ملتان سے ظاہر پیر تک بند ہے۔
قومی شاہراہ پر حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔
ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ فوگ سیزن میں شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، صبح 10 سےشام 6 تک سفری اوقات دھند سے محفوظ ہوتے ہیں۔