تازہ تر ین
شوبز

باکس آفس پر طوفان! 2025 کی 5 فلموں کی ریکارڈ کمائی

سال 2025 بالی ووڈ کا تھا۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں جنوبی ہندوستانی فلموں نے باکس آفس پر غلبہ حاصل کیا، اس سال کئی بلاک بسٹر اور ریکارڈ توڑ بالی ووڈ فلمیں دیکھنے میں آئیں۔ یہاں، ہم آپ کو 2025 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلمیں پیش کر رہے ہیں، جنہیں تنقیدی طور پر بھی سراہا گیا۔

2025 میں، “Kantara: A Legend: Chapter One” نے  850 کروڑ کا سب سے زیادہ عالمی باکس آفس کلیکشن کمایا۔ فلم نے کنڑ اور ہندی میں سب سے زیادہ کلیکشن بھی حاصل کیا۔ رشبھ شیٹی، رکمنی وسنت، اور گلشن دیویا نے اداکاری کی، اس فلم کو تنقیدی طور پر بھی سراہا گیا۔ تجارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ’کنتارا 2‘ رنویر سنگھ کی ’دھُرندھر‘ کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے۔

آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی 2025 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلموں میں سے ایک ‘دھورندھر’ صرف 10 دن پہلے ریلیز ہوئی ہے اور اس نے عالمی باکس آفس پر 595 کروڑ روپے کا مجموعہ حاصل کیا ہے۔

“دھورندھر” میں رنویر سنگھ، اکشے کھنہ، سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھاون، اور سارہ ارجن ہیں۔ ناقدین اور ناظرین نے ہر ایک اداکار اور کردار کی تعریف کی ہے۔ اکشے کھنہ اسپاٹ لائٹ چرا رہے ہیں۔ فلم کی IMDb ریٹنگ 8.6 ہے۔

اس سال فروری میں ریلیز ہونے والی لکشمن اٹیکر کی “چاوا” باکس آفس پر تہلکہ مچاتی رہی۔ وکی کوشل، رشمیکا مندنا، ونیت کمار سنگھ، اور اکشے کھنہ نے اداکاری کی، “چاوا” 2025 کی پہلی بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس نے 827 کروڑ روپے کا ریکارڈ توڑ دیا۔


اہم خبریں
کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی
پردے کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ
طوفانی ہواؤں نے مجسمۂ آزادی کو زمین بوس کردیا
سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق
صدر مملکت نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے عہدے کا حلف لے لیا
سڈنی ساحل حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف
جمائما کا ایلون مسک پر الزام، عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی رسائی محدود کرنے کا دعویٰ
سڈنی واقعہ: آسٹریلوی وزیراعظم کا ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت کرنے کا اعلان
جان سینا کے ریسلنگ کیرئیر کا ایسی شکست کے ساتھ اختتام جسکا سامنا انہیں 21 برسوں سے نہیں ہوا تھا
آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی
آسٹریلیا: سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی
ملک بھر میں بارشوں کے دو اسپیلز کی پیشگوئی، خشک سردی ختم ہونے کے امکانات
اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم
پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے: بلال بن ثاقب
سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق
پاکستان کے سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain