باکس آفس پر طوفان! 2025 کی 5 فلموں کی ریکارڈ کمائی

سال 2025 بالی ووڈ کا تھا۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں جنوبی ہندوستانی فلموں نے باکس آفس پر غلبہ حاصل کیا، اس سال کئی بلاک بسٹر اور ریکارڈ توڑ بالی ووڈ فلمیں دیکھنے میں آئیں۔ یہاں، ہم آپ کو 2025 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلمیں پیش کر رہے ہیں، جنہیں تنقیدی طور پر بھی سراہا گیا۔
2025 میں، “Kantara: A Legend: Chapter One” نے 850 کروڑ کا سب سے زیادہ عالمی باکس آفس کلیکشن کمایا۔ فلم نے کنڑ اور ہندی میں سب سے زیادہ کلیکشن بھی حاصل کیا۔ رشبھ شیٹی، رکمنی وسنت، اور گلشن دیویا نے اداکاری کی، اس فلم کو تنقیدی طور پر بھی سراہا گیا۔ تجارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ’کنتارا 2‘ رنویر سنگھ کی ’دھُرندھر‘ کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے۔
آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی 2025 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلموں میں سے ایک ‘دھورندھر’ صرف 10 دن پہلے ریلیز ہوئی ہے اور اس نے عالمی باکس آفس پر 595 کروڑ روپے کا مجموعہ حاصل کیا ہے۔
“دھورندھر” میں رنویر سنگھ، اکشے کھنہ، سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھاون، اور سارہ ارجن ہیں۔ ناقدین اور ناظرین نے ہر ایک اداکار اور کردار کی تعریف کی ہے۔ اکشے کھنہ اسپاٹ لائٹ چرا رہے ہیں۔ فلم کی IMDb ریٹنگ 8.6 ہے۔
اس سال فروری میں ریلیز ہونے والی لکشمن اٹیکر کی “چاوا” باکس آفس پر تہلکہ مچاتی رہی۔ وکی کوشل، رشمیکا مندنا، ونیت کمار سنگھ، اور اکشے کھنہ نے اداکاری کی، “چاوا” 2025 کی پہلی بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس نے 827 کروڑ روپے کا ریکارڈ توڑ دیا۔