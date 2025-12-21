🌊 سمندر کے نیچے ٹنل بنانے کی تیاری — کراچی کی ٹریفک کا مستقل حل؟

کراچی سے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ شہر کی بدترین ٹریفک اور بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے سمندر کے نیچے ٹنل بنانے کے منصوبے پر سنجیدہ غور شروع کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ زیرِ سمندر ٹنل کراچی کے مصروف ساحلی علاقے کو شہر کے مرکزی حصے سے جوڑے گی، جس سے روزانہ لاکھوں گاڑیوں کو متبادل راستہ میسر آ سکے گا۔ ابتدائی رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس منصوبے پر خاموشی سے سروے اور تکنیکی جائزہ لیا جا چکا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ٹنل جدید ترین ٹیکنالوجی سے تعمیر کی جائے گی، جس میں
✔️ خودکار وینٹی لیشن سسٹم
✔️ ایمرجنسی ایگزٹ
✔️ واٹر پریشر کنٹرول ٹیکنالوجی
✔️ جدید سیکیورٹی کیمرے
شامل ہوں گے۔
اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا زیرِ سمندر ٹنل پروجیکٹ ہوگا۔
منصوبے کی خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ شہری اسے
“کراچی کے لیے گیم چینجر”
تو کچھ اسے
“مہنگا مگر ضروری خواب”
قرار دے رہے ہیں۔
ماہرین کے مطابق اگر شفاف منصوبہ بندی اور درست نگرانی کے ساتھ اس ٹنل کو بنایا جائے تو یہ نہ صرف ٹریفک بلکہ ایندھن کے ضیاع اور آلودگی میں بھی واضح کمی لا سکتی ہے۔