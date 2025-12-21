تازہ تر ین
شوبز

ابھرتی ہوئی نوجوان اداکارہ نے کانٹینٹ کریئٹر سے منگنی کرلی

ابھرتی ہوئی نوجوان پاکستانی اداکارہ حنا آفریدی نے خاموشی سے منگنی کرکے مداحوں کو خوشخبری سنادی۔

تفصیلات کے مطابق فیصل قریشی اور فیروز خان جیسے بڑے فنکاروں کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھانے والی حنا آفریدی نے اپنی زندگی کی شروعات کردیں اور اس حوالے سے انہوں نے مداحوں کو سوشل میڈیا پر خوش خبری سنائی ہے۔

حنا آفریدی معروف کنٹینٹ کریئٹر تیمور اکبر کے ساتھ منگنی کے بندھن میں بند

انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی منگنی کی ایک خوبصورت ویڈیو شیئر کی جس میں وہ زرد رنگ کا شلوار قمیص جبکہ تیمور نے سفید شرٹ اورکالی رنگ کی پینٹ پہنچ رکھی ہے۔

اس پوسٹ کی ایک تصویر میں 16 جنوری 2016 کی تاریخ درج ہے جس سے اندازہ لگایا جارہا ہے کہ یہ اداکارہ کی شادی کی تاریخ ہے۔

مداحوں نے حنا آفریدی کو منگنی کرنے پر مبارک باد دی اور اُن کے نئے سفر کیلیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔


اہم خبریں
رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، یکم رجب کب ہوگی؟
بھارت کو 191 رنز سے ذلت آمیز شکست، پاکستان نے ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا
برطانیہ میں پاکستانی ہیرو نے تاریخ رقم کر دی، بچی کی جان بچانے پر انعام کا اعلان
پاکستان میں پہلی بار “گلاس میٹرو ٹرین” منصوبے کا اعلان — اسلام آباد سے مری تک شفاف ٹرین چلانے کی تیاری
“سب کچھ پلان کے مطابق تھا، مگر ایک غلطی نے راز کھول دیا”
پاکستان ہمارا سچا اور کھرا اتحادی ہے، یہ دوستی قیامت تک جاری رہے گی: ترک صدر
“خاموشی ٹوٹ گئی — وہ شخص بول پڑا جس سے کسی کو امید نہ تھی”
جنوبی افریقہ میں بار پر فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 10 زخمی
بنگلادیش: طلبہ تحریک کے رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ، محمد یونس سمیت ہزاروں افراد کی شرکت
توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 17، 17 سال قید
کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی
پردے کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ
طوفانی ہواؤں نے مجسمۂ آزادی کو زمین بوس کردیا
سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق
صدر مملکت نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے عہدے کا حلف لے لیا
سڈنی ساحل حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain