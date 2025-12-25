معروف یوٹیوبر ایڈم دی وو گھر میں مردہ پائے گئے، موت کی وجہ کیا تھی؟

معروف یوٹیوبر ایڈم دی وو 51 برس کی عمر میں انتقال کرگئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوٹیوب کے ابتدائی اور معروف کانٹینٹ کری ایٹرز میں شمار ہونے والے ڈیوڈ ایڈم ولیمز جو ایڈم دی وو کے نام سے جانے جاتے تھے جو 51 برس کی عمر میں امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں۔
اوسیولا کاؤنٹی شیرف آفس نے تصدیق کی کہ حکام کو گھر سے کوئی رابطہ نہ ہونے پر تشویش لاحق ہوئی جس کے بعد کارروائی کی گئی۔
ایک دوست نے سیڑھی سے گھر کی تیسری منزل کی کھڑکی سے اندر جھانکا جہاں ایڈم دی وو کو بستر پر پڑے دیکھا گیا، فائر ریسکیو کے ہمراہ گھر میں داخل ہونے پر انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔
شیرف آفس کا کہنا تھا کہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے میڈیکل ایگزامنر کی جانب سے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیوڈ ایڈم ولیمز نے 2009 میں یوٹیوب پر اپنا سفر شروع کیا جب کہ 2012 میں انہوں نے اپنا مشہور چینل The Daily Woo لانچ کیا۔
انہوں نے 5 سال تک روزانہ ولاگ کیے اور امریکا کی تمام 50 ریاستوں کا سفر کیا، ان کے ولاگز میں تفریحی پارکس، بھوت بنگلوں، چھوٹے شہروں اور منفرد مقامات کی جھلکیاں شامل ہوتیں۔
یاد رہے کہ ایڈم دی وو کا آخری ولاگ ہفتہ 21 دسمبر کو اپ لوڈ ہوا تھا، جس میں انہوں نے شہر کی کرسمس سجاوٹ کا ٹور کیا تھا۔