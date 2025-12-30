تازہ تر ین
سنی دیول والد کا پوسٹر دیکھ کر جذباتی ہوگئے

بالی وڈ اداکار سنی دیول اپنے والد آنجہانی اداکار دھرمیندر کا پوسٹر دیکھ کر جذباتی ہوگئے۔

سنی دیول اور بوبی دیول کی جانب سے اپنے والد دھرمیندر کی آنے  والی آخری فلم ‘اِک کِس‘کے حوالے سے ایک تقریب رکھی گئی جس میں سلمان خان سمیت دیگر اداکاروں نے بھی شرکت کی۔

تقریب میں آنجہانی سینئر اداکار دھرمیندرکا پوسٹر بھی لگا ہوا تھا جسے سنی دیول دیکھ کر جذباتی ہوگئے تاہم وہ اپنے آنسوؤں کو چھپاتے رہے۔

اس موقع پر میڈیا کے سامنے تصاویر لیتے ہوئے سنی دیول نے کہا کہ ‘پاپا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ‘۔

 تقریب میں اداکار سلمان خان نے بھی سنی دیول سے ملاقات کی اور اس دوران وہ بھی جذباتی  کیفیت میں  نظر آئے۔

واضح رہے کہ دھرمیندر کا انتقال گزشتہ ماہ نومبر میں 89 برس کی عمر میں ہوا۔


