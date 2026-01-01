ایشیز: آسٹریلیا کا آخری ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان

آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔
ایسے وقت میں جب آسٹریلیا میں ٹیسٹ کرکٹ میں اسپن کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں، آف اسپنر ٹوڈ مرفی ایک بار پھر ہوم گراؤنڈ پر پہلا ٹیسٹ کھیلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔
موجودہ ایشز سیریز میں اسپنرز کو حاصل ہونے والی وکٹیں غیر معمولی حد تک کم رہی ہیں جبکہ زیادہ تر کامیابی تیز گیند بازوں کو ملی ہے۔
مکمل فاسٹ بولنگ اٹیک کے استعمال کے باعث نیتھن لائن کی انجری کے باوجود مرفی کو چوتھے میچ میں بینچ پر بیٹھنا پڑا تھا۔
اب توقع کی جا رہی ہے کہ سڈنی ٹیسٹ میں انہیں موقع مل سکتا ہے، حالانکہ پچ پر گھاس کی موجودگی نے صورتحال کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔
مرفی کا کہنا ہے کہ اسپن کا کردار مکمل طور پر ختم نہیں ہوا بلکہ وقت کے ساتھ اس کی نوعیت بدل رہی ہے۔