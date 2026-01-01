تازہ تر ین
ایشیز: آسٹریلیا کا آخری ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان

آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

ایسے وقت میں جب آسٹریلیا میں ٹیسٹ کرکٹ میں اسپن کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں، آف اسپنر ٹوڈ مرفی ایک بار پھر ہوم گراؤنڈ پر پہلا ٹیسٹ کھیلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔

موجودہ ایشز سیریز میں اسپنرز کو حاصل ہونے والی وکٹیں غیر معمولی حد تک کم رہی ہیں جبکہ زیادہ تر کامیابی تیز گیند بازوں کو ملی ہے۔

مکمل فاسٹ بولنگ اٹیک کے استعمال کے باعث نیتھن لائن کی انجری کے باوجود مرفی کو چوتھے میچ میں بینچ پر بیٹھنا پڑا تھا۔

اب توقع کی جا رہی ہے کہ سڈنی ٹیسٹ میں انہیں موقع مل سکتا ہے، حالانکہ پچ پر گھاس کی موجودگی نے صورتحال کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔

مرفی کا کہنا ہے کہ اسپن کا کردار مکمل طور پر ختم نہیں ہوا بلکہ وقت کے ساتھ اس کی نوعیت بدل رہی ہے۔


سالِ نو پر ایمسٹرڈیم کے 156 سال قدیم چرچ میں ہولناک آتشزدگی؛ ایمرجنسی نافذ
پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ
ڈھاکا؛ اسپیکر قومی اسمبلی سے بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات، جے شنکر نے خود آکر مصافحہ کیا
سابق بنگلادیش وزیراعظم خالدہ ضیا کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت
پشاور: پاکستان مخالف بیان دینے والا افغان باشندہ گرفتار
کراچی بار کا رجب بٹ کیخلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان
اٹلی: 30 برس میں پہلی بار بچے کی پیدائش
اقرار الحسن کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان
سلمان خان کی فلم ’بیٹل آف گلوان‘ کا ٹیزر جاری، چینی میڈیا کی سخت تنقید
عمان نے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا
ماضی کی یاد تازہ؛ نصف صدی کے بعد ڈبل ڈیکر بسیں کراچی کی سڑکوں پر
۔50ویں چیف آف آرمی اسٹاف پولـو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر
اداکار ضرار خان رشتہ ادواج میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر وائرل
دبئی میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی نیلامی، سب سے مہنگی نمبر پلیٹ 74 کروڑ پاکستانی روپوں میں فروخت
روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش، یوکرین نے تردید کردی
معروف برطانوی باکسر حادثے میں زخمی، دو ٹیم ممبر ہلاک





