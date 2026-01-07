تازہ تر ین
کھیل

پاکستانی نژاد کرکٹرز شامل کرنے والی ٹیموں کو بھارتی ویزا حاصل کرنے میں مشکلات

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کیلیے اپنے اسکواڈ میں پاکستانی نژاد کرکٹرز شامل کرنے والی پانچ ٹیموں کو بھارتی ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔

ذرائع کے مطابق کینیڈا، اٹلی، عمان، امریکا اور یو اے ای نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو خط لکھ کر ویزا حاصل کرنے میں مشکلات سے متعلق آگاہ کردیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی جانب سے ان ممالک کو تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔

ماضی میں بھی انگلینڈ ٹیم کے دو پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو انتہائی تاخیر سے ویزے دیے گئے تھے۔

انگلش ٹیم کے شعیب بشیر اور ثاقب محمود ویزا مسائل کی وجہ سے چند میچز نہیں کھیل سکے تھے۔

برطانوی پاسپورٹ رکھنے کے باجود پاکستان سے تعلق پر ویزا مسائل ہوتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی سخت پالیسیز کی وجہ سے پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو ویزا حاصل کرنے میں 90 روز بھی لگ جاتے ہیں۔

واضح رہے کہ ورلڈکپ کا باقاعدہ آغاز 7 فروری سے ہونا ہے۔


اہم خبریں
آئی ایم ایف کی کڑی شرط؛ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلیے جامع پلان تیار
تائیوان کا ایک ایف 16 لڑاکا طیارہ مشرقی ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک
امریکی کارروائی کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے سینئر فوجی افسران ہلاک ہوئے، فہرست جاری
یورپ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل
سعودی فوجی اتحاد کی یمن میں کارروائی، علیحدگی پسند فورسز کےسربراہ نامعلوم مقام پر فرار
یوکرین کی سلامتی کے لیے برطانیہ اور فرانس فوجی تعیناتی پر متفق
ٹی 20 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی نے بنگلادیش کی میچز منتقلی کی درخواست مسترد کردی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ
نیپال میں مسجد پر حملہ اور بے حرمتی پر ہنگامے پھوٹ پڑے؛ کرفیو نافذ
ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی: ترجمان پاک فوج
برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ کھل گیا
بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری
ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا، مادورو کے بیٹے نے حمایت کردی
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت سے رحم کی اپیل کردی
کیریئر کا آخری ٹیسٹ کھلینے والے عثمان خواجہ کو شائقین کا زبردست خراج تحسین





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain