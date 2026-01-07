تازہ تر ین
شوبز

الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

بھارت کے شہر ممبئی میں الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ ڈیزی شاہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔

اداکارہ ڈیزی شاہ نے انسٹاگرام پر اس خطرناک واقعے کی ویڈیو شیئر کی اور شہریوں کی حفاظت پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔

ڈیزی شاہ کے مطابق باندرہ میں ان کی رہائش گاہ کے بلکل برابر میں واقع ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سیاسی مہم کے دوران جلائے گئے آتش بازی کے پٹاخے تھے۔

اداکارہ نے بتایا کہ انتخابی مہم کے نام پر ہونے والی جشن کی سرگرمیوں نے آس پاس رہنے والے لوگوں کی جان و مال کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔

ویڈیو میں شعلے اور دھواں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس نے سوشل میڈیا پر تشویش کی لہر دوڑا دی۔

ڈیزی شاہ کا کہنا تھا کہ گنجان آباد علاقوں میں اس طرح کی لاپرواہی ناقابلِ قبول ہے اور اس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے۔

ان کے بیان کے بعد ممبئی میں انتخابی مہم کے دوران آتش بازی کے استعمال پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ شہریوں نے بھی حفاظتی اقدامات سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

بعد ازاں ان پر سیاسی کارکنان کی جانب سے شدید تنقید کے بعد انہوں نے اپنے دفاع میں ایک اور ویڈیو شیئر کی جس میں واقعے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔


اہم خبریں
آئی ایم ایف کی کڑی شرط؛ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلیے جامع پلان تیار
تائیوان کا ایک ایف 16 لڑاکا طیارہ مشرقی ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک
امریکی کارروائی کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے سینئر فوجی افسران ہلاک ہوئے، فہرست جاری
یورپ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل
سعودی فوجی اتحاد کی یمن میں کارروائی، علیحدگی پسند فورسز کےسربراہ نامعلوم مقام پر فرار
یوکرین کی سلامتی کے لیے برطانیہ اور فرانس فوجی تعیناتی پر متفق
ٹی 20 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی نے بنگلادیش کی میچز منتقلی کی درخواست مسترد کردی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ
نیپال میں مسجد پر حملہ اور بے حرمتی پر ہنگامے پھوٹ پڑے؛ کرفیو نافذ
ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی: ترجمان پاک فوج
برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ کھل گیا
بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری
ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا، مادورو کے بیٹے نے حمایت کردی
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت سے رحم کی اپیل کردی
کیریئر کا آخری ٹیسٹ کھلینے والے عثمان خواجہ کو شائقین کا زبردست خراج تحسین





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain