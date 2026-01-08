تازہ تر ین
شوبز

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے 2 ماہ بعد اپنے بیٹے کے نام کا اعلان کر دیا

بالی وڈ کی مشہور جوڑی کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے 2 ماہ بعد  اپنے بیٹے کے نام کا اعلان کر دیا۔

گزشتہ سال 7 نومبر کو شادی کے 4 سال بعد کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔

تاہم 2 ماہ بعد  آج 7 جنوری کو کترینہ کیف اور وکی کوشل نے اپنے بیٹے کے نام کا باضابطہ اعلان کیا۔

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے انسٹاگرام پوسٹ میں اپنے بیٹے کی پہلی جھلک شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ‘ویہان کوشل ‘ رکھا ہے۔

جوڑے نے پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ ‘ہماری روشنی کی کرن،  ویہان کوشل،  دعائیں قبول ہو گئیں، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ہماری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی’۔

یاد  رہے کہ 9 دسمبر 2021 کو کترینہ کیف اور وکی کوشل نے راجستھان کے ریزورٹ میں شاہی انداز میں شادی کی تھی۔

 یہ ایک سادہ اور نجی تقریب تھی جس میں صرف خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔


اہم خبریں
پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم ریکارڈ 175 کروڑ روپے میں فروخت
آئی ایم ایف کی کڑی شرط؛ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلیے جامع پلان تیار
تائیوان کا ایک ایف 16 لڑاکا طیارہ مشرقی ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک
امریکی کارروائی کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے سینئر فوجی افسران ہلاک ہوئے، فہرست جاری
یورپ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل
سعودی فوجی اتحاد کی یمن میں کارروائی، علیحدگی پسند فورسز کےسربراہ نامعلوم مقام پر فرار
یوکرین کی سلامتی کے لیے برطانیہ اور فرانس فوجی تعیناتی پر متفق
ٹی 20 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی نے بنگلادیش کی میچز منتقلی کی درخواست مسترد کردی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ
نیپال میں مسجد پر حملہ اور بے حرمتی پر ہنگامے پھوٹ پڑے؛ کرفیو نافذ
ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی: ترجمان پاک فوج
برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ کھل گیا
بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری
ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا، مادورو کے بیٹے نے حمایت کردی
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت سے رحم کی اپیل کردی





دلچسپ و عجیب
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain