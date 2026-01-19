تازہ تر ین
شوبز

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

معروف ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی للی روز ڈیپ نے سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرلی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق للی ڈیپ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی جین زی انفلوئنسر بن گئی ہیں۔

حالیہ رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ للی روز ایک انسٹاگرام پوسٹ کے عوض اوسطاً 11 ہزار 324 پاؤنڈ کماتی ہیں جو انہیں اس فہرست میں سرفہرست بناتا ہے۔

سیریز ’دی آئیڈل‘ میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی 25 سالہ ماڈل اور اداکارہ کے انسٹاگرام پر 84 لاکھ فالوورز کے ہیں۔

للی روز ڈیپ زیادہ تر اپنے پیشہ ورانہ منصوبوں سے متعلق مواد شیئر کرتی ہیں جو انہیں دیگر مشہور خواتین شخصیات سے منفرد بناتا ہے، جو عموماً گلیمر اور فیشن پر مبنی پوسٹس کے ذریعے مداحوں سے رابطہ رکھتی ہیں۔

اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ول اسمتھ اور جیڈا پنکٹ اسمتھ کے بیٹے جیڈن اسمتھ ہیں جو فی پوسٹ تقریباً 9 ہزار 690 پاؤنڈ کماتے ہیں۔

اگرچہ ان کے فالوورز کی تعداد ایک کروڑ 90 لاکھ ہے تاہم ان کا انگیجمنٹ ریٹ نسبتاً کم بتایا جاتا ہے۔

تیسرے نمبر پر لیونل رچی کی بیٹی صوفیہ رچی گرینج ہیں، جن کی فی پوسٹ آمدن 9 ہزار 614 پاؤنڈ ہے۔

اس کے بعد بروکلین پیلٹز بیکہم، گریسی ایبرامز، مایا ہاک، ولو اسمتھ، کائیا گیربر، نیکو پارکر اور لیلا موس بھی ٹاپ ٹین میں شامل ہیں۔

یہ فہرست ظاہر کرتی ہے کہ فلمی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ستارے سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح نمایاں مالی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔


اہم خبریں
امریکی فوج کا شام میں فضائی حملہ، القاعدہ دہشتگرد ہلاک
سپریم لیڈر پر کسی قسم کا حملہ اعلان جنگ تصور ہوگا، ایرانی صدر
ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوشش کرینگے: سابق امریکی سفیر
اسپین، دو ٹرینوں کے درمیان خوفناک تصادم، 21 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی
سانحہ گل پلازہ: ہلاکتوں کی تعداد 14 ہوگئی، لاپتا افراد کی تلاش جاری
غزہ بورڈ آف پیس پر اسرائیل کا سخت ردعمل، ٹرمپ منصوبہ مسترد کردیا
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت
اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل
‘مٹی میں ملا دیں گے’، بشنوئی گینگ کی بھارتی گلوکار بی پراک کو جان سے مارنے کی دھمکی
بگ بیش: سست ترین بیٹرز میں رضوان اور بابرکی ٹاپ 2 پوزیشنز
کراچی؛ گل پلازہ میں لگی آگ تاحال بے قابو، عمارت کے دو حصے زمین بوس، 6 افراد جاں بحق، 20 زخمی
روسی صدر کی اسرائیل کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا
حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل
فلم اسٹار میرا سیڑھیوں سے گر کر زخمی، ویڈیو سامنے آگئی
بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain