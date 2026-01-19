پاکستان چاول برآمدکرنیوالا دنیاکا تیسرا بڑا ملک بن گیا

بین الاقوامی جریدہ گلف نیوز نے بھی پاکستانی چاول کی عالمی سطح پر پذیرائی پر مہر لگادی ہے۔
رپورٹ کے مطابق سال 2026کے آغاز پر پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا چاول برآمد کنندہ ملک بن گیا ہے۔
دسمبر 2025 میں پاکستانی چاول کی برآمدات میں 14 فیصد ماہانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
باسمتی چاول کی برآمدات میں 50 فیصد سے زائد اضافے نےکامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔
دسمبر 2025 میں پاکستان نے 4 لاکھ 89 ہزار ٹن چاول عالمی منڈیوں میں برآمدکیے۔
دسمبر2025 میں ویتنام کی برآمدات 3 لاکھ 87 ہزار ٹن رہیں۔ پاکستان نے ویتنام پر سبقت حاصل کرکے عالمی درجہ بندی میں تیسری پوزیشن حاصل کرلی۔
پاکستان سےسب سے زیادہ چاول یو اےای، چین، تنزانیہ،کینیا اور آئیوری کوسٹ کو برآمدکیا گیا۔