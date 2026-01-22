بنگلادیشی ٹیم ورلڈکپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی: بنگلادیش کرکٹ بورڈ کا فیصلہ تبدیل نہ کرنے کا اعلان

ڈھاکا: بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے اپنے فیصلے کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کھیلنے کیلئے اپنی ٹیم کو بھارت نہیں بھیجے گا۔
بنگلادیش کرکٹ بورڈ ( بی سی بی) نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کھیلنے کیلئے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کے فیصلے کو تبدیل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق مشیر کھیل بنگلادیش ڈاکٹر آصف نذرل اور بنگلا دیش کے کھلاڑیوں کے درمیان اجلاس ختم ہوگیا۔
مشیر کھیل بنگلادیش ڈاکٹر آصف نذرل نے کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ بنگلا دیش ٹیم ورلڈکپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔
مشیر کھیل نے کہا ہم کھیلنا چاہتے ہیں ہمیں اب بھی امید ہے کہ آئی سی سی ہماری بات تسلیم کرے گا۔
آصف نذرل نے کہا کہ ہم اپنے مؤقف پر قائم ہیں، بھارت میں ہمیں سکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، آئی سی سی نے ہمارے تحفظات کو تسلیم نہیں کیا، بھارتی حکومت نے ہمیں قائل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش تک نہیں کی۔
ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہماری حکومت کا ہے، ہم نے ہائبرڈ ماڈل کے تحت میچز کروانے کی درخواست کی۔ ہم ورلڈکپ کھیلنا چاہتے ہیں اور ورلڈکپ کے لیے وینیو سری لنکا ہونا چاہیے، کرکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے وہ ہمارے مؤقف سے اتفاق کرتے ہیں ۔
دوسری جانب بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کو آخر تک نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا حق ہے ہم آئی سی سی سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔
بی سی بی کے صدر امین الاسلام نے کہاکہ ہم بھارت نہیں جائیں گے، ہم سری لنکا میں کھیلنا چاہتے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اور بی سی بی کے عہدیداران کچھ دیر تک پریس کانفرنس کریں گے۔