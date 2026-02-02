سابق چینی وزیر انصاف کو رشوت لینےکے جرم میں عمرقید سنادی گئی

بیجنگ: سابق چینی وزیر انصاف تانگ یی جون کو رشوت لینے کے جرم میں عمرقید سنا دی گئی۔
چینی سرکاری میڈیا کے مطابق عدالت نے تانگ یی جون کو بدعنوانی کے الزامات ثابت ہونے پر سزا سنائی ہے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس بدعنوانی کے نتیجے میں ریاست اور عوامی مفادات کو غیر معمولی نقصان پہنچا۔
چینی سرکاری میڈیا کے مطابق جرم ثابت ہونے پر تانگ یی جون کو تاحیات سیاسی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے اور ان کی تمام جائیداد بھی ضبط کرلی گئی ہیں۔
برطانوی میڈیا کے مطابق یہ سزا ایسے وقت سنائی گئی ہے جب چینی صدر شی جن پنگ ملک بھر میں بدعنوانی کے خلاف ایک وسیع اور سخت مہم کو مزید تیز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حالیہ ہفتوں کے دوران متعدد اعلیٰ سطح کے حکام احتساب کی زد میں آچکے ہیں۔
گزشتہ ماہ چین نے یہ بھی تصدیق کی تھی کہ اعلیٰ فوجی جنرل ژانگ یو شیا کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جو اب تک سینئر عسکری قیادت کے خلاف کی جانے والی سب سے نمایاں کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔