تازہ تر ین
انٹر نیشنل

سابق چینی وزیر انصاف کو رشوت لینےکے جرم میں عمرقید سنادی گئی

بیجنگ:  سابق چینی وزیر انصاف تانگ یی جون کو  رشوت لینے کے جرم میں عمرقید سنا دی گئی۔

چینی سرکاری میڈیا کے مطابق عدالت نے تانگ یی جون کو  بدعنوانی کے الزامات ثابت  ہونے پر سزا سنائی ہے۔

عدالت  نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس بدعنوانی کے نتیجے میں ریاست  اور عوامی مفادات کو غیر معمولی نقصان پہنچا۔

چینی سرکاری میڈیا کے مطابق جرم ثابت ہونے پر تانگ یی جون کو  تاحیات سیاسی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے اور ان کی تمام  جائیداد بھی ضبط کرلی گئی ہیں۔

برطانوی میڈیا کے مطابق  یہ سزا ایسے وقت سنائی گئی ہے جب چینی صدر شی جن پنگ ملک بھر میں بدعنوانی کے خلاف ایک وسیع  اور سخت مہم کو مزید تیز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حالیہ  ہفتوں کے دوران متعدد اعلیٰ سطح کے حکام احتساب کی زد میں آچکے ہیں۔

گزشتہ ماہ چین نے یہ بھی تصدیق کی تھی کہ اعلیٰ فوجی جنرل ژانگ یو شیا کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جو اب تک سینئر عسکری قیادت کے خلاف کی جانے والی سب سے نمایاں کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔


اہم خبریں
بھارتی جنگی جنون: دفاعی بجٹ میں 15 فیصد اضافہ کر دیا
لندن: بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طبیعت انتہائی ناساز، رات گئے اسپتال منتقل
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیلئے پاکستانی ٹیم کی جرسی کی رونمائی کر دی گئی
ایپسٹین کیس میں تعلق ظاہر ہونے پر برطانوی سیاستدان نے لیبرپارٹی سے استعفیٰ دیدیا
ٹی 20 ورلڈکپ: بھارت سے میچ کا بائیکاٹ، بھارتی میڈیا نے پاکستان پر ٹورنامنٹ میں پابندی لگنے کا پروپیگنڈا شروع کر
خامنہ ای کی دھمکی کے بعد ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کیلئے امید ظاہر کردی
بلوچستان بھر میں دفعہ 144 کے تحت ایک ماہ کیلئے پابندیاں نافذ
بسنت تہوار کی خوشیاں امیر شوقین مزاج تک محدود، غریب محروم
سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی
ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید
ڈنمارک کے فوجیوں کی توہین؟ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے
برطانیہ: ایپسٹین فائلز میں تصویر سامنے آنے پر وزیراعظم کا سابق شہزادے سے گواہی دینے کا مطالبہ
ایران، روس اور چین کا مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان
آسٹریلیا کا افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان
پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی تاریخ کا انوکھا کارنامہ، پہلی بار تمام 10 وکٹیں اسپنرز کے نام
صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود انتقال کر گئے





دلچسپ و عجیب
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
امریکا: تحفے میں ملنے والے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے
ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain