تعطل کا شکار امریکا، ایران جوہری مذاکرات جمعےکو ترکیے میں دوبارہ شروع ہوں گے

امریکی اور ایرانی حکام نے مئی 2023 سے تعطل کا شکار امریکا، ایران جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیے میں دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کردی۔
امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات استنبول میں ہو گی۔
اس ملاقات میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، مصر اور دیگر ممالک بھی شریک ہوں گے۔ ایران امریکا دو طرفہ ملاقات کے علاوہ سہ فریقی اور دیگر ملاقاتیں بھی ہوں گی۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ سفارت کاری جاری ہے، ایران یورینئم افزودگی پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے، بدلے میں ایران چاہتا ہے کہ امریکی فوجی اثاثوں کو ایران سے دور منتقل کیا جائے۔ بال اب امریکی صدر ٹرمپ کے کورٹ میں ہے۔
یاد رہے کہ امریکی صدر نے بھی دو روز قبل کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے، پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔
ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے بھی کہا تھا کہ جنگی فضا کے برخلاف امریکا کے ساتھ بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔