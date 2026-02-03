تازہ تر ین
بسنت محض فیسٹیول نہیں اجتماعی جذبے کا نام ہے: مریم نواز

صوبائی دارالحکومت میں مریم نواز کا بسنت کے تہوار کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بسنت پنجاب کا تہوارہے، محفوظ بسنت کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، بسنت پنجاب کا ایک خوبصورت تہوار ہے، بسنت کے حوالے سے عوام میں جوش وخروش دیدنی ہے۔

اُنہوں نے کہا کہ پنجاب خوبصورت ثقافت کا حامل صوبہ ہے، پنجاب کی مقامی زبانوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پنجابی زبان سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، بھارتی پنجاب کے سکھ بھائی دنیا بھرمیں اپنی زبان بولنے پر فخر کرتے ہیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہمیں اپنے صوبے اور زبان پر فخرہونا چاہیے، بسنت محض ایک فیسٹیول نہیں بلکہ ایک اجتماعی جذبہ ہے جسے عوام نے غیر معمولی جوش کے ساتھ اپنایا ہے اس تہوار کی بین الاقوامی حیثیت بھی ہے اور دنیا بھر میں لوگ اسے دیکھتے اور مناتے ہیں۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ نے کہا کہ پنجاب کے کلچر کو دنیا میں متعارف کرانے اور پاکستان کی ایک ترقی پسند تصویر دکھانے کے لیے بسنت سے بہتر موقع شاید ہی کوئی اور ہو۔

انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے یہ بیانیہ سننے کو ملتا رہا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں، معیشت خطرے میں ہے اور یہاں کوئی سرگرمی ممکن نہیں، مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور خوشی منانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ایک مثبت ماحول ضروری ہے، بسنت کے انعقاد کے لیے نہایت باریک بینی سے سکیورٹی پروٹوکولز اور سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز تیار کیے گئے ہیں۔


اہم خبریں
بھارتی جنگی جنون: دفاعی بجٹ میں 15 فیصد اضافہ کر دیا
لندن: بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طبیعت انتہائی ناساز، رات گئے اسپتال منتقل
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیلئے پاکستانی ٹیم کی جرسی کی رونمائی کر دی گئی
ایپسٹین کیس میں تعلق ظاہر ہونے پر برطانوی سیاستدان نے لیبرپارٹی سے استعفیٰ دیدیا
ٹی 20 ورلڈکپ: بھارت سے میچ کا بائیکاٹ، بھارتی میڈیا نے پاکستان پر ٹورنامنٹ میں پابندی لگنے کا پروپیگنڈا شروع کر
خامنہ ای کی دھمکی کے بعد ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کیلئے امید ظاہر کردی
بلوچستان بھر میں دفعہ 144 کے تحت ایک ماہ کیلئے پابندیاں نافذ
بسنت تہوار کی خوشیاں امیر شوقین مزاج تک محدود، غریب محروم
سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی
ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید
ڈنمارک کے فوجیوں کی توہین؟ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے
برطانیہ: ایپسٹین فائلز میں تصویر سامنے آنے پر وزیراعظم کا سابق شہزادے سے گواہی دینے کا مطالبہ
ایران، روس اور چین کا مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان
آسٹریلیا کا افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان
پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی تاریخ کا انوکھا کارنامہ، پہلی بار تمام 10 وکٹیں اسپنرز کے نام
صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود انتقال کر گئے





دلچسپ و عجیب
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
امریکا: تحفے میں ملنے والے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے
ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
