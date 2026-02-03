تازہ تر ین
پاکستان

بسنت پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے خصوصی ایمرجنسی پلان جاری

محکمہ ایمرجنسی سروسز پنجاب نے لاہور شہر کیلئے ایمرجنسی کے اضافی وسائل مہیا کر دیئے۔

صوبائی دارالحکومت میں 1200 سے زائد ریسکیورز، 56 ایمبولینسز، 24 فائر وہیکلز جبکہ 300 ریسکیو موٹر بائیکس اہم مقامات پر متعین ہوں گی۔

سیکرٹری ڈاکٹر رضوان نصیر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ لاہور میں 23 ریسکیو سٹیشنز کے ساتھ ساتھ اہم مقامات پر خصوصی “کی پوائنٹس” بنائے جائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ ریسکیو سٹیشنز کے علاوہ 180 اہم “کی پوائنٹس” پر ایمرجنسی ایمبولینسز، فائر وہیکلز اور ریسکیو موٹر بائیکس متعین ہوں گی۔

ڈاکٹر رضوان نصیر نے بتایا کہ تنگ گلیوں اور ٹریفک میں بروقت رسائی کیلئے ریسکیوموٹر بائیک خصوصی “کی پوائنٹس” پر مقرر ہوں گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ اندرون شہر، مزنگ، اچھرہ، شاد باغ اور داتا دربار میں بھی خصوصی ریسکیو ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔

ڈاکٹر رضوان نصیر نے بتایا کہ کسی بڑی ایمرجنسی کی صورت میں رسپانس کرنے کیلئے قریبی اضلاع سے فوری بیک اپ کیلئے ریسکیو ٹیمیں دستیاب ہوں گی، بسنت فیسٹیول کے ریسکیو و میڈیکل کور کے علاوہ روٹین ریسکیو آپریشن بھی جاری رہے گا۔

انہوں نے کہا کہ بسنت فیسٹیول کے موقع پر پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور ضلعی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر لاہور تمام آپریشن کی مانیٹرنگ کریں گے۔


اہم خبریں
بھارتی جنگی جنون: دفاعی بجٹ میں 15 فیصد اضافہ کر دیا
لندن: بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طبیعت انتہائی ناساز، رات گئے اسپتال منتقل
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیلئے پاکستانی ٹیم کی جرسی کی رونمائی کر دی گئی
ایپسٹین کیس میں تعلق ظاہر ہونے پر برطانوی سیاستدان نے لیبرپارٹی سے استعفیٰ دیدیا
ٹی 20 ورلڈکپ: بھارت سے میچ کا بائیکاٹ، بھارتی میڈیا نے پاکستان پر ٹورنامنٹ میں پابندی لگنے کا پروپیگنڈا شروع کر
خامنہ ای کی دھمکی کے بعد ٹرمپ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کیلئے امید ظاہر کردی
بلوچستان بھر میں دفعہ 144 کے تحت ایک ماہ کیلئے پابندیاں نافذ
بسنت تہوار کی خوشیاں امیر شوقین مزاج تک محدود، غریب محروم
سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی
ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید
ڈنمارک کے فوجیوں کی توہین؟ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے
برطانیہ: ایپسٹین فائلز میں تصویر سامنے آنے پر وزیراعظم کا سابق شہزادے سے گواہی دینے کا مطالبہ
ایران، روس اور چین کا مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان
آسٹریلیا کا افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان
پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی تاریخ کا انوکھا کارنامہ، پہلی بار تمام 10 وکٹیں اسپنرز کے نام
صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود انتقال کر گئے





دلچسپ و عجیب
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
امریکا: تحفے میں ملنے والے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے
ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain