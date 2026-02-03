بسنت پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے خصوصی ایمرجنسی پلان جاری

- لاہور: وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر بسنت کے موقع پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایمرجنسی پلان جاری کر دیا گیا۔
محکمہ ایمرجنسی سروسز پنجاب نے لاہور شہر کیلئے ایمرجنسی کے اضافی وسائل مہیا کر دیئے۔
صوبائی دارالحکومت میں 1200 سے زائد ریسکیورز، 56 ایمبولینسز، 24 فائر وہیکلز جبکہ 300 ریسکیو موٹر بائیکس اہم مقامات پر متعین ہوں گی۔
سیکرٹری ڈاکٹر رضوان نصیر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ لاہور میں 23 ریسکیو سٹیشنز کے ساتھ ساتھ اہم مقامات پر خصوصی “کی پوائنٹس” بنائے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ریسکیو سٹیشنز کے علاوہ 180 اہم “کی پوائنٹس” پر ایمرجنسی ایمبولینسز، فائر وہیکلز اور ریسکیو موٹر بائیکس متعین ہوں گی۔
ڈاکٹر رضوان نصیر نے بتایا کہ تنگ گلیوں اور ٹریفک میں بروقت رسائی کیلئے ریسکیوموٹر بائیک خصوصی “کی پوائنٹس” پر مقرر ہوں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اندرون شہر، مزنگ، اچھرہ، شاد باغ اور داتا دربار میں بھی خصوصی ریسکیو ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔
ڈاکٹر رضوان نصیر نے بتایا کہ کسی بڑی ایمرجنسی کی صورت میں رسپانس کرنے کیلئے قریبی اضلاع سے فوری بیک اپ کیلئے ریسکیو ٹیمیں دستیاب ہوں گی، بسنت فیسٹیول کے ریسکیو و میڈیکل کور کے علاوہ روٹین ریسکیو آپریشن بھی جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ بسنت فیسٹیول کے موقع پر پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور ضلعی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر لاہور تمام آپریشن کی مانیٹرنگ کریں گے۔