بشریٰ بی بی نے بتایا ڈاکٹروں نے پروسیجر تجویزکیا ورنہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہونےکا خدشہ تھا: بیرسٹرگوہر

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹرگوہرکا کہنا ہےکہ انہیں بشریٰ بی بی نے بتایا ہےکہ ڈاکٹروں نے پروسیجر تجویز کیا ورنہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہونےکا خدشہ تھا۔

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابی مہرالنساء نے اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی سے ملاقات کی۔

دونوں خواتین نے ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی کا پیغام بیرسٹر گوہرکوپہنچا دیا۔

اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سےگفتگو میں بیرسٹر گوہرکا کہنا تھا کہ آج 3 ماہ بعد بشریٰ بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت ملی، بشریٰ بی بی کے ساتھ فیملی کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی موجود نہیں تھے۔

بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جانےکی تصدیق کی ہے، ملاقات صرف بشریٰ بی بی سےہوئی ہے، 8 فروری سےمتعلق یا سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔

ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس بشریٰ بی بی کے دو پیغام آئے ہیں، بشریٰ بی بی نے بتایا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹروں نےتجویز کیا ان کا پمز اسپتال جانا ضروری ہے، بشریٰ بی بی نےبتایا بانی پی ٹی آئی کی طبیعت پہلے سے قدرے بہتر ہے۔

ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی مرضی سے اور ڈاکٹروں کے مشورے پر اسپتال گئے تھے۔

بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ابھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، بشریٰ بی بی نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے پروسیجر تجویزکیا ورنہ آنکھ ضائع ہونےکا خدشہ تھا۔

چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے میری کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقاتوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، فیملی کی ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے، آج فیملی کی ملاقات ہوگئی توکچھ تسلی ہوئی، کہاں لکھا ہوا ہے آپ سیاسی گفتگو نہ کریں؟ پہلے کیا جیل میں باقی لیڈرز نہیں رہے؟ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری کے لیے دوسرا قانون ہے، جتنا ملاقات کو روکیں گے اتنے مسائل جنم لیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ترکیے سے آنے والی پیش کش ہمارے علم میں نہیں، بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا ان کا جینا اور مرنا اس ملک میں ہے۔


