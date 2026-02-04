تازہ تر ین
پاکستان

عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو بری کر دیا

فواد چوہدری کے خلاف فراڈ کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ہوئی، جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کیس پر سماعت کی، عدالت نے فواد چودھری کو فراڈ کیس سے بری کر دیا۔

فواد چودھری اپنے وکلا شمس اقبال ایڈووکیٹ اور قمر عنایت راجہ ایڈووکیٹ کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے، شکایت کنندہ ملک محمد ظہیر بھی عدالت میں پیش ہوئے، تاہم ان کے وکیل فرحان منظور پیش نہیں ہوئے۔

سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے وکلا کی جانب سے بریت کی درخواست پر دلائل دیئے گئے، شمس اقبال ایڈووکیٹ نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف کیس میں ثبوت ناکافی ہیں۔

شمس اقبال ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ شکایت کنندہ کی عدم دلچسپی بھی عدالت کے سامنے ہے، عدالت قانون کی محافظ ہے اور اس کی ذمہ داری دستیاب شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔

فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ عدالت ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے فواد چوہدری کو کیس سے بری کرے، عدالت نے فواد چوہدری کی بریت کی درخواست نمٹا دی۔


اہم خبریں
ایک سال میں حکومتی 35بلز کے مقابلے میں 43نجی بلوں کو منظور کیا گیا
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان وارم اپ میچ بارش کی نذر
اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 21 فلسطینی شہید
بھارت کیخلاف کھیلنے سے انکار، ماننا پڑے گا پاکستان نے اس بار بڑا زبردست کام کیا ہے: سابق انگلش کرکٹر مارک بچر
نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات و تجارت پر بات چیت
اقوامِ متحدہ کی بلوچستان حملوں کی سخت مذمت، دہشت گردی کو بزدلانہ قرار دے دیا
محفوظ بسنت لاہور ہائیکورٹ کا تمام حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: صائم ایوب نے آل راؤنڈر میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کرلی
آن لائن گیم کھیلنے سے منع کرنے پر 3 بہنوں نے خودکشی کرلی
افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشتگردی کیلئے استعمال ہونے کا انکشاف
ایپسٹین اسکینڈل میں نیا موڑ، شہزادہ اینڈریو برطانوی شاہی لاج سے بے دخل
سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور: قیمت میں آج بھی بڑا اضافہ
پاکستان اور قازقستان دوطرفہ تجارت کو 1 ارب ڈالر تک لے جانے کیلئے پرعزم
اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا
بھارتی جنگی جنون: دفاعی بجٹ میں 15 فیصد اضافہ کر دیا
لندن: بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طبیعت انتہائی ناساز، رات گئے اسپتال منتقل





دلچسپ و عجیب
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
امریکا: تحفے میں ملنے والے ٹکٹ نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain