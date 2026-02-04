تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی

چین کی ایک مقبول ترین سپر مارکیٹ چین کے بانی نے بڑھاپے اور مختلف دائمی امراض کے باوجود یخ پانیوں میں پھنسے ایک شخص کی جان بچالی۔

یہ واقعہ 21 جنوری کا ہے جب یو ڈونگ لائی اور ان کے دوست صوبہ ہینان کے دریائے Ru کے کنارے سے گاڑیوں میں گزر رہے تھے۔

وہاں سے گزرتے ہوئے یو ڈونگ لائی نے ایک ایس یو وی گاڑی کو دیکھا جو یخ پانیوں میں پھنسی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک شخص موجود تھا۔

60 سالہ یو ڈونگ لائی نے اپنا کوٹ اتارا اور پانی میں اتر گئے جو ان کے گھٹنوں تک تھا۔

جب ان کے ایک دوست نے کہا کہ ‘بھائی ڈونگ لائی، کیا سردی نہیں لگ رہی؟’ تو انہوں نے جواب میں 3 بار کہا کہ نہیں سردی نہیں لگ رہی۔

انہوں نے ایک رسی کو پکڑا اور مہارت سے پھنسی ہوئی گاڑی سے باندھ دیا۔

اس کے بعد پھنسی ہوئی گاڑی کو قریب موجود گاڑی کے ذریعے کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔

گاڑی میں پھنسے ڈرائیور کو بچانے کا یہ عمل 10 منٹ میں مکمل ہوا۔

یو ڈونگ لائی کے ایک دوست نے بتایا کہ سپر مارکیٹ چین کے بانی سڑکوں پر گھومنا اور وہاں موجود افراد کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ‘وہ اپنی شہرت کو آڑے نہیں آنے دیتے اور جواب میں کچھ مانگتے بھی نہیں’۔

پھنسی ہوئی گاڑی کے ڈرائیور نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ یو ڈونگ لائی کے مداح ہیں اور وہ یہاں اسی لیے آئے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ یو ڈونگ لائی اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے گزریں گے۔

اس ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ‘میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ اپنے آئیڈیل سے اس طرح ملاقات ہوگی’۔

ماضی میں یو ڈونگ لائی نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کے منافع کا محض 5 فیصد حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں جبکہ باقی 95 فیصد آمدنی ملازمین کے فنڈ اور عوامی فلاحی منصوبوں پر خرچ کرتے ہیں۔


