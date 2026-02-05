تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

بھارت کے خلاف میچ، حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں: سلمان آغا

کولمبو: قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کےکپتان سلمان علی آغا نے کہا ہےکہ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق فیصلہ حکومت نےکرنا ہے اور ہم حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سےمتعلق کولمبو میں کپتانوں کی پریس کانفرنس میں سلمان علی آغا نے کہا کہ بطور کپتان یہ میرا پہلا ورلڈکپ ہے جس کے لیے بہت پرجوش ہوں اور امید ہے میری کپتانی میں ٹیم اچھا کھیل پیش کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق فیصلہ حکومت نےکرنا ہے اور ہم حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ میچ ہوگا یا نہیں اس کا اندازہ نہیں، جو حکومت کہے گی اس کے مطابق ہی چلیں گے، بنگلادیش ٹیم کا ورلڈکپ میں نہ ہونا افسوس ناک ہے۔

سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ ہم ایشیاکپ کے بعد سے اچھا کھیل پیش کررہے ہیں، پچھلے 6 ماہ سےاچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس مرتبہ ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، امید ہے اچھی کارکردگی دکھائیں گے اور امید ہے باقی ٹیموں کے خلاف اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔

قومی کپتان نے مزید کہاکہ سری لنکا میرے دوسرے گھر کی طرح ہے اور لوگ بہت اچھےاخلاق والے ہیں، سری لنکا جب بھی آکر کرکٹ کھیلی ہے، اچھا محسوس کیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اس چیز پر زیادہ فوکس نہیں ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کرسکتے، ہم اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے اور ورلڈکپ میں کوئی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی، نیدر لینڈز کے خلاف میچ کی اچھی تیاری کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنی مہم کا آغاز 7 فروری سے نیدر لینڈز کے خلاف میچ سے کرے گی۔


اہم خبریں
پاکستانی اداکارہ بینیتا ڈیوڈ کا رنگ گورا کرنے والے انجکشنز کے استعمال کا اعتراف
امریکا ، روس میں جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کامعاہدہ ختم
ایپسٹین فائلز: اصل قصہ کیا ہے؟
بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کیلئے متعدد پابندیاں عائد
ہر شخص کو احتجاج اور جلسے کی اجازت ہے لیکن سڑکیں بند کرنے نہیں دینگے: وزیراعلیٰ سندھ
کرکٹ تنازع: بھارت کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت آگیا، اعصام الحق
’شکریہ پاکستان‘، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے متعلق شہباز شریف کے دبنگ بیان پر بنگلادیش کا ردعمل
ازبک صدر پاکستان پہنچ گئے، پرتپاک استقبال، 21 توپوں کی سلامی
بھارت کے خلاف میچ، حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں: سلمان آغا
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
کشمیریوں کیساتھ ہیں، بھارت جس زبان میں بات کرے گا، اسی میں جواب دیں گے، شہبازشریف
نوشکی: احمد وال اسٹیشن پر مال بردار ٹرین پر راکٹ حملہ، انجن تباہ، پل بھی دھماکے سے اڑا دیا
آلو کی پیداوار میں 25 فیصد اضافہ، مریم نواز کا برآمد کیلئے وزیراعظم سے رابطہ
کسانوں کیلئے اچھی خبر،قازقستان کا پاکستان سے 50 ہزار ٹن آلو درآمد کرنے میں اظہار دلچسپی
گوگل کا 40 فیصد اینڈرائیڈ فونز خطرے میں ہونے کا اعلان
پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کا جارح مزاج کیوی اوپنرڈیون کونوے سے معاہدہ





دلچسپ و عجیب
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain