تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

کرکٹ تنازع: بھارت کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت آگیا، اعصام الحق

نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اعصام الحق نے پاک بھارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تنازع پر کہا کہ بھارت یکطرفہ طور پر کرکٹ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اس وقت ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر ہیں جس کے تحت بنگلادیش کرکٹ بورڈ بھی آتا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف و چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بنگلادیش کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں، چھ سال قبل پاکستان ٹینس فیڈریشن نے بھارت کے خلاف آواز اٹھائی تھی جس کے نتیجے میں بھارتی ٹیم ڈیوس کپ کھیلنے پاکستان آئی تھی اگر اس وقت خاموشی اختیار کی جاتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔

اعصمام الحق نے کہا کہ ہاتھ نہ ملانا بھارت کی منفی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، پاکستان ورلڈ کپ جیتے یا نہ جیتے، لیکن ایسے اصولی فیصلوں پر پاکستان اخلاقی طور پر ورلڈ کپ جیت چکا ہے، اگر بھارت دیگر کھیلوں میں بائیکاٹ نہیں کرتا تو پاکستان کو بھی یکطرفہ بائیکاٹ کی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو کھیل کی دعوت دی مگر بھارت نے خود پاکستان آنے سے گریز کیا۔

اعصام الحق نے مزید کہا کہ ڈیوس کپ میں بھی بھارت پاکستان آنے کا بائیکاٹ کر رہا تھا تاہم پاکستان ٹینس فیڈریشن نے قانونی جنگ لڑی جس کے بعد بھارتی ٹینس پر پابندی لگنے کا خطرہ پیدا ہوا اور بھارتی ٹیم پاکستان آئی۔

ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ تنازعات کی وجہ سے دیگر کھیل بھی متاثر ہوتے ہیں، بھارت میں پاکستانی کھلاڑی ویزا مسائل کے باعث نہیں جا سکتے جبکہ بھارتی کھلاڑی جب بھی پاکستان آئے ہیں، انہوں نے یہاں کے ماحول کو سراہا اور خود کو محفوظ محسوس کیا ہے۔


اہم خبریں
پاکستانی اداکارہ بینیتا ڈیوڈ کا رنگ گورا کرنے والے انجکشنز کے استعمال کا اعتراف
امریکا ، روس میں جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کامعاہدہ ختم
ایپسٹین فائلز: اصل قصہ کیا ہے؟
بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کیلئے متعدد پابندیاں عائد
ہر شخص کو احتجاج اور جلسے کی اجازت ہے لیکن سڑکیں بند کرنے نہیں دینگے: وزیراعلیٰ سندھ
کرکٹ تنازع: بھارت کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت آگیا، اعصام الحق
’شکریہ پاکستان‘، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے متعلق شہباز شریف کے دبنگ بیان پر بنگلادیش کا ردعمل
ازبک صدر پاکستان پہنچ گئے، پرتپاک استقبال، 21 توپوں کی سلامی
بھارت کے خلاف میچ، حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں: سلمان آغا
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
کشمیریوں کیساتھ ہیں، بھارت جس زبان میں بات کرے گا، اسی میں جواب دیں گے، شہبازشریف
نوشکی: احمد وال اسٹیشن پر مال بردار ٹرین پر راکٹ حملہ، انجن تباہ، پل بھی دھماکے سے اڑا دیا
آلو کی پیداوار میں 25 فیصد اضافہ، مریم نواز کا برآمد کیلئے وزیراعظم سے رابطہ
کسانوں کیلئے اچھی خبر،قازقستان کا پاکستان سے 50 ہزار ٹن آلو درآمد کرنے میں اظہار دلچسپی
گوگل کا 40 فیصد اینڈرائیڈ فونز خطرے میں ہونے کا اعلان
پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کا جارح مزاج کیوی اوپنرڈیون کونوے سے معاہدہ





دلچسپ و عجیب
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain