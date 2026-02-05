تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

بابر نہ آفریدی، اسٹیو اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے

لاہور: آسٹریلوی کرکٹر اسٹیو اسمتھ پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل) کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے۔

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز نے پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔

سیالکوٹ اسٹالینز کی جانب سے اسٹیو اسمتھ کی شمولیت کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کیا گیا، اس سیزن میں وہ پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔

 سیالکوٹ اسٹالینز نے اسٹیو اسمتھ کو ڈائریکٹ سائننگ کے ذریعے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔

رپورٹ کے مطابق  سیالکوٹ اسٹالینز نے 14 کروڑ روپے میں اسٹیو اسمتھ کو ٹیم کا حصہ بنایا ہے جس کے بعد اسمتھ اب تک پی ایس ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں۔


اہم خبریں
سائنسدانوں نے زمین کی انتہائی گہرائی میں چھپا حیران کن راز جان لیا
کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق آزادی کی صبح جلد طلوع ہوگی، فیلڈ مارشل
عمران خان کی بہنوں پر جملے کسنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، بیرسٹر گوہر
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود بھارتی ٹیم سری لنکا جائے گی، بھارتی کپتان کی تصدیق
کراچی کی مصروف شاہراہ کے بل بورڈز سکرینوںپر نازیبا ویڈیو چل گئی
بابر نہ آفریدی، اسٹیو اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے
پاکستانی اداکارہ بینیتا ڈیوڈ کا رنگ گورا کرنے والے انجکشنز کے استعمال کا اعتراف
امریکا ، روس میں جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کامعاہدہ ختم
ایپسٹین فائلز: اصل قصہ کیا ہے؟
بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کیلئے متعدد پابندیاں عائد
ہر شخص کو احتجاج اور جلسے کی اجازت ہے لیکن سڑکیں بند کرنے نہیں دینگے: وزیراعلیٰ سندھ
کرکٹ تنازع: بھارت کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت آگیا، اعصام الحق
’شکریہ پاکستان‘، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے متعلق شہباز شریف کے دبنگ بیان پر بنگلادیش کا ردعمل
ازبک صدر پاکستان پہنچ گئے، پرتپاک استقبال، 21 توپوں کی سلامی
بھارت کے خلاف میچ، حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں: سلمان آغا
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا





دلچسپ و عجیب
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
کائنات کے آغاز میں اچانک نمودار ہونے والا کہکشاؤں کا جھرمٹ دریافت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain