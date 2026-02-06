تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پولیس پر 9 مئی سے متعلق پریشر ڈالا جارہا ہے، پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں: سہیل آفریدی

پشاور: وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہےکہ پولیس پر 9 مئی سےمتعلق پریشر ڈالا جارہا ہے مگر پولیس پر فخر ہےکہ یہ کسی دباؤ میں نہیں آرہی۔

پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ جو لوگ پولیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں اور پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہم نے کے پی پولیس کو ہرقسم کی سیاسی مداخلت سے دور رکھا ہے، پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہیں، بند کمروں میں فیصلوں سے ہمیں بہت نقصانات ہوئے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں امن قائم نہیں ہورہا۔

وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے 22 سالوں سے قربانیاں دیں اور اب بھی دے رہے ہیں ، ہماری پولیس کی بے توقیری کی گئی، ہم جو کر رہے ہیں صدق دل سے کررہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ مجھےاپنی پولیس پر فخر ہے، پولیس نے جو مانگا میں نےانکار نہیں کیا، سی ٹی ڈی اوراسپیشل برانچ ہماری کان آنکھ ہیں، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو جدید سہولیات سے آراستہ کر رہے ہیں۔

سہیل آفریدی نے بتایا کہ ضم اضلاع سمیت پورے صوبے میں سیف سٹی شروع کرنے جارہے ہیں۔


اہم خبریں
بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کئی ہلاک دہشتگردوں کےنام لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل
دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
اسلام آباد: امام بارگاہ میں خودکش دھماکا، 31افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی
اسلام آباد کی عدالت کا سابق وزیراعظم آزاد کشمیرسردار تنویر الیاس کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
ازبکستان کا پاکستانی تاجروں کو 10 سال کیلئے ٹیکس استثنیٰ دینے کا اعلان
اب یہی رہ گیا کہ عثمان طارق اپنے گلے میں لکھ کر ڈال لیں میں کلیئر ہوں: سلمان علی آغا
پولیس پر 9 مئی سے متعلق پریشر ڈالا جارہا ہے، پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں: سہیل آفریدی
فی تولہ سونے کی قیمت میں 21 ہزار سے زائد کی کمی
برلن: بارش اور برفباری سے رن وے پر پانی جم گیا، ائیرپورٹ بند
ایران میں امریکی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم، واشنگٹن کا ہنگامی انتباہ
بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، پاکستان فیصلے پر نظرثانی کرے: سری لنکا کی اپیل
ناسا کے خلا باز اب خلا میں سمارٹ فون استعمال کریں گے
سوات کے مختلف علاقوں میں برفباری، موسم مزید سرد ہوگیا
مریم نواز کے ثقافتی فیصلے نے عوام کے دل جیت لیے: عظمی بخاری
سعودی عرب نے عالمی سطح پراونٹوں کیلئے ’پاسپورٹ‘ کے اجرا کا اعلان کردیا
لاہور: بسنت منانے کیلئے دیگر شہروں سے آنے والوں کا شدید رش، پروازیں فل





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
نومولود بچوں کی ایک حیرت انگیز صلاحیت کا انکشاف
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain