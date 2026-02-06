تازہ تر ین
اب یہی رہ گیا کہ عثمان طارق اپنے گلے میں لکھ کر ڈال لیں میں کلیئر ہوں: سلمان علی آغا

پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ عثمان طارق کے ایکشن میں کوئی ایشو نہیں بس اب یہی رہ گیا ہے کہ عثمان طارق اپنے گلے میں لکھ کر ڈال لیں میں کلیئر ہوں۔

کولمبو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ عثمان طارق دو بارکلیئر ہو چکے،مجھے نہیں پتاان کے ایکشن پر زیادہ بات کیوں ہو رہی ہے، عثمان طارق ہمارے لیے ایکس فیکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بابر اعظم ان کنڈیشنز میں ہمارے لیے بہت اہم ہیں وہ اپنے اسٹرائیک ریٹ کو بہتر بنانے پر کام مسلسل کر رہے ہیں۔

سلمان علی آغا نے کہا کہ ہمیں پہلے میچز کا دباو نہیں، سب میچز جیتنے کی کوشش کریں گے اور ہم تینوں میچز جیتتے ہیں تو پھر ہمیں رن ریٹ کی زیادہ ضرورت نہیں۔

اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ ہم ہر میچ میں اپنا بہترین دینے کی کوشش کریں گے، ہماری تیاری بہت اچھی ہے بس اب پلان پر کام کرنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے چھ ماہ میں اچھی کرکٹ کھیلی ہے، موسم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے بس ہمارے ہاتھ میں پرفارمنس ہے وہ ہم نے دینی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جو کمبی نیشن اچھا ہوگا وہی رکھیں گے، ہمارا سارا فوکس کھیل پر ہے ،کوشش کرتےہیں کہ کھیل سےہٹ کر بات نہ کریں۔

کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ پریس کانفرنس میں کرکٹ سے ہٹ کر دوسرے سوال زیادہ ہوتے ہیں جو اچھا نہیں۔


دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
اسلام آباد: امام بارگاہ میں خودکش دھماکا، 31افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی
اسلام آباد کی عدالت کا سابق وزیراعظم آزاد کشمیرسردار تنویر الیاس کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
ازبکستان کا پاکستانی تاجروں کو 10 سال کیلئے ٹیکس استثنیٰ دینے کا اعلان
پولیس پر 9 مئی سے متعلق پریشر ڈالا جارہا ہے، پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں: سہیل آفریدی
فی تولہ سونے کی قیمت میں 21 ہزار سے زائد کی کمی
برلن: بارش اور برفباری سے رن وے پر پانی جم گیا، ائیرپورٹ بند
ایران میں امریکی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم، واشنگٹن کا ہنگامی انتباہ
بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، پاکستان فیصلے پر نظرثانی کرے: سری لنکا کی اپیل
ناسا کے خلا باز اب خلا میں سمارٹ فون استعمال کریں گے
سوات کے مختلف علاقوں میں برفباری، موسم مزید سرد ہوگیا
مریم نواز کے ثقافتی فیصلے نے عوام کے دل جیت لیے: عظمی بخاری
سعودی عرب نے عالمی سطح پراونٹوں کیلئے ’پاسپورٹ‘ کے اجرا کا اعلان کردیا
لاہور: بسنت منانے کیلئے دیگر شہروں سے آنے والوں کا شدید رش، پروازیں فل
بالی وڈ اداکار راج پال یادیو گرفتار





دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
نومولود بچوں کی ایک حیرت انگیز صلاحیت کا انکشاف
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
