تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

اسلام آباد: امام بارگاہ میں خودکش دھماکا، 31افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امام بارگاہ کے اندر خود کش دھماکے کے نتیجے میں 24 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔

پولیس کے مطابق دھماکا اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی کی امام بارگاہ خدیجتہ الکبریٰ میں  جمعہ کی نماز کے دوران ہوا، دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔

پولیس کے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں سمیت بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔

پولیس کا کہنا ہےکہ فتنہ الخوارج کے خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر خود کو  دھماکے سے اڑالیا جس کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان ہوا۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے دھماکے میں اب تک 31 افراد کے شہید ہونے اور 160 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے جب کہ دھماکے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔

اسپتال حکام کے مطابق دھماکے میں زخمیوں کی مجموعی تعداد 100 سے زیادہ ہے جہاں پمز اسپتال میں 60، پولی کلینک میں 13 ، فیڈرل جنرل اسپتال میں 27 اور بے نظیر اسپتال میں بھی 2 زخمی لائے گئے ہیں۔


اہم خبریں
دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
اسلام آباد: امام بارگاہ میں خودکش دھماکا، 31افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی
اسلام آباد کی عدالت کا سابق وزیراعظم آزاد کشمیرسردار تنویر الیاس کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
ازبکستان کا پاکستانی تاجروں کو 10 سال کیلئے ٹیکس استثنیٰ دینے کا اعلان
اب یہی رہ گیا کہ عثمان طارق اپنے گلے میں لکھ کر ڈال لیں میں کلیئر ہوں: سلمان علی آغا
پولیس پر 9 مئی سے متعلق پریشر ڈالا جارہا ہے، پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں: سہیل آفریدی
فی تولہ سونے کی قیمت میں 21 ہزار سے زائد کی کمی
برلن: بارش اور برفباری سے رن وے پر پانی جم گیا، ائیرپورٹ بند
ایران میں امریکی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم، واشنگٹن کا ہنگامی انتباہ
بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، پاکستان فیصلے پر نظرثانی کرے: سری لنکا کی اپیل
ناسا کے خلا باز اب خلا میں سمارٹ فون استعمال کریں گے
سوات کے مختلف علاقوں میں برفباری، موسم مزید سرد ہوگیا
مریم نواز کے ثقافتی فیصلے نے عوام کے دل جیت لیے: عظمی بخاری
سعودی عرب نے عالمی سطح پراونٹوں کیلئے ’پاسپورٹ‘ کے اجرا کا اعلان کردیا
لاہور: بسنت منانے کیلئے دیگر شہروں سے آنے والوں کا شدید رش، پروازیں فل
بالی وڈ اداکار راج پال یادیو گرفتار





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
نومولود بچوں کی ایک حیرت انگیز صلاحیت کا انکشاف
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain