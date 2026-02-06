تازہ تر ین
ایپل کا رواں سال کا سستا ترین آئی فون متعارف ہونے کیلئے تیار

ایپل کی جانب سے رواں سال سستا ترین نیا آئی فون بہت جلد متعارف کرایا جا رہا ہے۔

پہلے کہا جا رہا تھا کہ آئی فون 17 ای کو موسم بہار میں پیش کیا جائے گا مگر اب ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسے فروری میں ہی متعارف کرا دیا جائے گا۔

میک ویلٹ کی رپورٹ میں ذرئع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ایپل کی جانب سے 19 فروری کو آئی فون 17 ای کو متعارف کرایا جائے گا۔

یہ اس لیے حیران کن نہیں کیونکہ ایپل نے آئی فون 16 ای کو بھی 19 فروری 2025 کو پیش کیا تھا۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ آئی فون 17 ای میں میگ سیف سپورٹ فراہم کی جائے گی جس سے صارفین کو 25 واٹ وائرلیس چارجنگ اسپیڈ ملے گی، یہ فیچر آئی فون 16 ای میں موجود نہیں تھا۔

ایک اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ آئی فون 17 ای کا ڈیزائن گزشتہ سال کے آئی فون 16 ای جیسا ہوگا۔

اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نئے آئی فون میں فرنٹ کیمرے کے لیے ڈائنامک آئی لینڈ ڈیزائن نہیں دیا جائے گا۔

رپورٹ کے مطابق فون کے اندر اے 19 چپ موجود ہوگی جبکہ سیکنڈ جنریشن ایپل سی 1 ایکس موڈیم اور این 1 وائرلیس نیٹ ورک چپ ڈیوائس کا حصہ ہوگی۔

فون کے دیگر فیچرز آئی فون 16 ای سے ملتے جلتے ہوں گے۔

آئی فون 17 ای کی قیمت 599 ڈالرز سے شروع ہونے کا امکان ہے۔


