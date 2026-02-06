میٹا کا اے آئی ویڈیو سروس وائبز کی ایپ تیار کرنیکا فیصلہ

میٹا کی جانب سے اس کی ٹیکسٹ ٹو ویڈیو سروس وائبز کے لیے ایپ تیار کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔
یہ ایپ آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) سے تیار کردہ ویڈیوز کی فیڈ کا کام کرے گی۔
ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق ستمبر 2025 میں وائبز کو میٹا اے آئی ایپ کے ایک فیچر کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔
وائبز میں صارفین میٹا اے آئی کو اپنی پسند کی ہدایات دے کر ٹک ٹاک جیسی ویڈیوز تیار کروا سکتے ہیں۔
میٹا نے ایک بیان میں بتایا کہ میٹا اے آئی میں وائبز کے حوالے سے صارفین کے ٹھوس ردعمل کو دیکھتے ہوئے ہم نے خودمختار ایپ کی آزمائش شروع کی ہے۔
بیان کے مطابق ہم نے یدکھا ہے کہ صارفین کی جانب سے اس فارمیٹ کو اے آئی ویڈیوز کی تیاری کے لیے کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جن کو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نئی ایپ سے صارفین کو ایک مستقل جگہ مل جائے گی جہاں وہ وائبز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرسکیں گے۔
میٹا کی جانب سے اب تک نہیں بتایا گیا کہ کتنے افراد وائبز کا استعمال کرتے ہیں مگر کمپنی نے یہ ضرور دعویٰ کیا ہے کہ میٹا اے آئی کے استعمال میں وائبز کی آمد کے بعد سے مسلسل اضافہ ہوا ہے۔
اس سروس کی اپنی ایپ سے میٹا کو میٹا اے آئی ایپ کو سادہ رکھنے میں مدد ملے گی۔
کمپنی کا ماننا ہے کہ اے آئی سے تیار کردہ مواد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا مستقبل ہے اور اکتوبر 2025 میں ایک بیان میں اس نے بتایا تھا کہ وہ مزید اے آئی تصاویر اور ویڈیوز کو الگورتھم ریکومینڈیشن کا حصہ بنائے گی۔