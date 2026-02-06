تازہ تر ین
اہم خبریں, سائنس و ٹیکنالوجی

میٹا کا اے آئی ویڈیو سروس وائبز کی ایپ تیار کرنیکا فیصلہ

میٹا کی جانب سے اس کی ٹیکسٹ ٹو ویڈیو سروس وائبز کے لیے ایپ تیار کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔

یہ ایپ آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) سے تیار کردہ ویڈیوز کی فیڈ کا کام کرے گی۔

ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق ستمبر 2025 میں وائبز کو میٹا اے آئی ایپ کے ایک فیچر کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔

وائبز میں صارفین میٹا اے آئی کو اپنی پسند کی ہدایات دے کر ٹک ٹاک جیسی ویڈیوز تیار کروا سکتے ہیں۔

میٹا نے ایک بیان میں بتایا کہ میٹا اے آئی میں وائبز کے حوالے سے صارفین کے ٹھوس ردعمل کو دیکھتے ہوئے ہم نے خودمختار ایپ کی آزمائش شروع کی ہے۔

بیان کے مطابق ہم نے یدکھا ہے کہ صارفین کی جانب سے اس فارمیٹ کو اے آئی ویڈیوز کی تیاری کے لیے کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جن کو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔

کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نئی ایپ سے صارفین کو ایک مستقل جگہ مل جائے گی جہاں وہ وائبز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرسکیں گے۔

میٹا کی جانب سے اب تک نہیں بتایا گیا کہ کتنے افراد وائبز کا استعمال کرتے ہیں مگر کمپنی نے یہ ضرور دعویٰ کیا ہے کہ میٹا اے آئی کے استعمال میں وائبز کی آمد کے بعد سے مسلسل اضافہ ہوا ہے۔

اس سروس کی اپنی ایپ سے میٹا کو میٹا اے آئی ایپ کو سادہ رکھنے میں مدد ملے گی۔

کمپنی کا ماننا ہے کہ اے آئی سے تیار کردہ مواد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا مستقبل ہے اور اکتوبر 2025 میں ایک بیان میں اس نے بتایا تھا کہ وہ مزید اے آئی تصاویر اور ویڈیوز کو الگورتھم ریکومینڈیشن کا حصہ بنائے گی۔


اہم خبریں
عمان مذاکرات؛ ایران کا ‘ابتدائی منصوبہ’ امریکا تک پہنچا دیا گیا
عمران خان کی دائیں آنکھ متاثر، پمز اسپتال کی تازہ میڈیکل رپورٹ اہل خانہ کو موصول
اسلام آباد دھماکہ: برطانوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنر کا اظہار مذمت
میٹا کا اے آئی ویڈیو سروس وائبز کی ایپ تیار کرنیکا فیصلہ
ایپل کا رواں سال کا سستا ترین آئی فون متعارف ہونے کیلئے تیار
پاکستان نے انڈر 21 ایشین سنوکر چیمپئن شپ جیت لی
مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد دھماکا ایجنسیوں کی ناکامی قرار دے دیا
ٹی20 ورلڈ کپ سے قبل کرکٹ آسٹریلیا کو بڑا نقصان، ایک اور کھلاڑی باہر
پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، تاجروں کے کروڑوں ڈوب گئے
اسلام آباد سانحے کے بعد 25 ایمبولینسز روانہ، راولپنڈی کے تمام اسپتال ہائی الرٹ پر ہیں: مریم نواز
انگلینڈٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس زخمی
امریکا اور ایران کے درمیان عمان میں مذاکرات شروع
بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کئی ہلاک دہشتگردوں کےنام لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل
دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
اسلام آباد: امام بارگاہ میں خودکش دھماکا، 31افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی
اسلام آباد کی عدالت کا سابق وزیراعظم آزاد کشمیرسردار تنویر الیاس کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ انڈونیشیا میں دریافت
نومولود بچوں کی ایک حیرت انگیز صلاحیت کا انکشاف
چین نے دنیا کا پہلا بایومیمیٹک اے آئی روبوٹ تیارکرلیا،ایک لاکھ 73 ہزار ڈالرزمیں فروخت ہوگا
بیمار 60 سالہ شخص نے یخ پانیوں میں پھنسے شخص کی زندگی بچالی
طویل تدریسی، سفرمعمر خاتون نے گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرلیا
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain