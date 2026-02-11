تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

ڈی آئی خان : دہشت گردوں سے مقابلے میں ایس ایچ او سمیت 5 اہلکار شہید

ذرائع کے مطابق تھانہ پنیالہ کی حدود وانڈہ بڈھ میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایس ایچ او فہیم ممتاز خان مروت سمیت پانچ اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔

پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ دہشتگردوں نے اچانک حملہ کر دیا، فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی پہاڑ پور سرکل عدنان بھی شدید زخمی ہوئے جنہیں  فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل ہو گئے۔

دوسری جانب واقعہ کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔


اہم خبریں
سعودی عرب میں جمعرات کو نماز استسقاء ادا کرنے کی ہدایت جاری
سابق آرمی چیف جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ گھر میں گر کر زخمی، ہسپتال منتقل
ٹرمپ کو بُرا کیوں کہا؟ بے رحم باپ نے بیٹی کو بیدردی سے قتل کردیا
عدالتوں میں جھوٹے گواہ پیش کیے جارہے ہیں، علیمہ خان
ٹی 20 ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 67 رنز سے شکست دے دی
ڈی آئی خان : دہشت گردوں سے مقابلے میں ایس ایچ او سمیت 5 اہلکار شہید
‘ایسا بزدل نہیں دیکھا’، جنوبی افریقا کیخلاف سپر اوورز میں بولنگ نہ کرانے پر شائقین راشد خان پر برہم
بھارت امریکا تجارتی معاہدےکیخلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج کا اعلان
مستونگ جیل سے فرار 6 قیدیوں کی رضاکارانہ واپسی
سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال سے متعلق اقدامات پر حکومت سے جواب طلب
بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کیطرف دھکیلنے نہیں دیں گے، وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی
بنگلادیش الیکشن: بی این پی رہنما کی ووٹ نہ دینے والوں کے گھر جلانے کی دھمکی
شہری زندگی سے تنگ آکر ویران جزیرے میں ملازمت شروع کرنیوالی خاتون
ویڈیو: ہوا میں گھومتی ہوئی چمک ’سن کینڈل‘ کا حیرت انگیز نظارہ
خواتین ہرمیدان میں کامیابی کےجھنڈے گاڑھ رہی ہیں: مریم نواز
لورالائی: س کی کار کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، ایک زخمی





دلچسپ و عجیب
شہری زندگی سے تنگ آکر ویران جزیرے میں ملازمت شروع کرنیوالی خاتون
ویڈیو: ہوا میں گھومتی ہوئی چمک ’سن کینڈل‘ کا حیرت انگیز نظارہ
انڈہ توڑنے سے قبل کیسے پہچانیں کہ وہ خراب ہے یا نہیں؟
کرپٹو ایکسچینج نے غلطی سے 40 ارب ڈالرز مالیت کے بٹ کوائن صارفین کو تحفے میں بھیج دیے
رواں سال کا پہلا سورج گرہن 17 فروری کو ہوگا، کیا پاکستان میں دیکھنا ممکن ہوگا؟
روسی کمپنی کا کبوتروں کو نگران ڈرون میں تبدیل کرنے کا دعویٰ
کچھ پلگز میں 3 پنز کیوں ہوتی ہیں؟
امریکا: گمشدہ انگوٹھی 44 برس بعد مل گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain