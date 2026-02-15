تازہ تر ین
پاکستان کاٹاس جیت کر انڈیاکے خلاف فیلڈنگ کافیصلہ

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ  کے سب سے بڑے مقابلے میں پاکستان نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

کولمبو کے  پریماداسا اسٹیڈیم میں پاکستانی کپتان سلمان آغا نے ٹاس جیت کر  بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

کولمبو میں آج بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ میں مہارت کا استعمال اور اعصاب کا امتحان اور صلاحیتوں کا اظہار ہوگا۔ بھارتی ٹیم کے پاس بیٹنگ کا ہتھیار ہے تو پاکستانی شاہین بولنگ سے وار کریں گے۔

بھارتی بیٹرز عثمان طارق کے منفرد بولنگ ایکشن سے پریشان ہیں۔ پاکستان کے خلاف میچ سے قبل کولمبو میں نیٹ سیشن کے دوران بھارتی بیٹرز نے عثمان طارق کے بولنگ ایکشن کے انداز کے بولرز کے سامنے پریکٹس کی۔


ماہ رمضان؛ 17 فروری کو دوربین سے چاند نہ دیکھیں؛ متحدہ عرب امارات نے خبردار کردیا
فیلڈ مارشل کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال
کیا ہانیہ کی شادی کی تقریبات شروع ہوگئیں؟ وائرل ویڈیو کی اصل کہانی سامنے آگئی
سب سے پہلے بنگلہ دیش، نومنتخب طارق رحمان کا اسلام آباد اور دہلی کو پیغام
پاکستانی اسپنرز بھارت کیلیےخطرہ، شاداب اور عثمان طارق کا جادو اتوار کو سر چڑھ کر بولے گا، شعیب اختر
فری لانسرز نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں 55 کروڑ ڈالر سے زائد کما لیے، اسٹیٹ بینک
ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، توقع ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے: ٹرمپ
انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو با آسانی 5 وکٹوں سے مات دے دی
پاکپتن :معمولی تلخ کلامی پر ملزموں نے طالبعلم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی
وفاقی حکومت کا عمران خان کی آنکھ کا علاج خصوصی اسپتال میں کرانے کا اعلان
دھرنے کو بڑھا دیا ہے، جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلتا تب تک ہم بیٹھے ہیں، علی امین گنڈاپور
پانچ سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کی آئی ٹی سکلز اپ گریڈ کریں گے: شزا فاطمہ
جنوبی افریقاکا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
روسی افواج کی یوکرین میں پیش قدمی، ایک ہفتے میں 4 علاقوں پر کنٹرول کا دعویٰ
چیف جسٹس آف پاکستان کا بہاولنگر کے فورٹ عباس جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ
خطرناک اور تباہ کن زلزلے کی پیشگوئی، دنیا تباہ ہونے جارہی ہے؟





ایک غلطی نے امریکی شہری کو لاکھوں ڈالر جتوادیے
کیا ریاضی کے اس دلچسپ سوال کا جواب 10 سیکنڈ میں دے سکتے ہیں؟
‘جنیئس’ بچی نے جس نے تہواروں پر ملنے والی رقم سے 3 سال میں کافی زیادہ سونا جمع کرلیا
چور دکان سے زیورات چرا کر گدھے پر بیٹھ کر فرار
اونٹوں کا مقابلہ حسن، خوبصورتی کیلئے بوٹوکس کے استعمال پر کئی اونٹ مقابلے سے باہر
مسافر حادثاتی طور پر غلط پرواز پر سوار ہوکر بالکل مختلف ملک پہنچ گیا
ایک شخص نے ایک گھنٹے 20 منٹ تک کرسی کو تھوڑی میں کھڑے رکھ کر عالمی ریکارڈ بنا دیا
دنیا کا سب سے معمر کاکٹیل
